Diputados convirtió en ley el proyecto de creación de la OSER

La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio sanción definitiva este viernes por la tarde al proyecto de ley que establece la creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), presentado por el Poder Ejecutivo. La norma, enviada en revisión por el Senado, recibió el voto afirmativo de la mayoría de los integrantes del cuerpo sin modificaciones, en el marco de la quinta sesión especial del 146° periodo legislativo, la cual fue presidida por Gustavo Hein.



Por esta norma se crea la OSER como una entidad de derecho público con autarquía administrativa y financiera, que será continuadora legal y patrimonial del Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), sucediéndolo a título universal en todos sus derechos y obligaciones, incluyendo su patrimonio, personal, afiliados, contratos, fondos existentes, delegaciones y subdelegaciones. La nueva entidad tendrá carácter solidario y no tendrá fines de lucro, y su misión principal será garantizar el derecho a la salud de los afiliados y su grupo familiar.



Silvio Gallay (Juntos por Entre Ríos), presidente de la Comisión de Salud Pública, fue el miembro informante. Destacó el tratamiento en comisiones, tanto en Senadores como en Diputados, con la participación de los gremios, prestadores, proveedores y otros sectores involucrados. Citando el mensaje del Poder Ejecutivo que acompaña al proyecto, sostuvo que “se detectaron graves falencias en el funcionamiento del Instituto, un déficit estructural creciente producto de una gestión ineficiente y un modelo de dirección sobredimensionado, que le costaba al Iosper 251 millones de pesos al mes”. Además, mencionó otras situaciones que motivaron la intervención del IOSPER, como “precios injustificados en la adquisición de insumos médicos y deficiencias administrativas que impactaban directamente sobre las prestaciones de los afiliados”. Una vez concretada la intervención, dijo que “se encontraron otras irregularidades”, como el retraso e incumplimiento en la entrega de más de 1.126 prótesis.



Luego, Gallay analizó el articulado del proyecto y valoró las incorporaciones realizadas en el Senado. “Los usuarios van a tener garantizada la asistencia médica integral, odontológica, farmacéutica, laboratorios, auxiliares de medicina, internación, traslado por internaciones, subsidios y, naturalmente, las prestaciones médicas obligatorias que establece el marco nacional. Pero vale aclarar que este es el piso, no es el techo”.



Finalmente, resaltó que habrá un directorio reducido a cuatro miembros, de los cuales la mitad serán nombrados por los gremios; que se suma un consejo consultivo ad honorem con representación de los distintos agrupamientos; “se terminan los sueldos astronómicos y se incorpora una fiscalización robusta con dos síndicos designados por el Poder Legislativo, uno designado por el oficialismo y otro por la oposición, lo que asegura una gestión plural y abierta y se garantiza la transparencia con la obligatoriedad de la publicidad de la información”.



Posteriormente, Gabriela Lena (JxER) expresó: “Es un cambio fundamental y necesario, es una respuesta urgente a una situación que no podemos seguir tolerando”. Más adelante, agregó: “Con OSER se establecen límites claros, pero lo más importante es que recuperamos la confianza con un nuevo sistema de fiscalización y quienes tengan la responsabilidad de conducirla responderán con su patrimonio personal por los daños causados por actos penales”.



En tanto, Laura Stratta (Más para Entre Ríos), manifestó que “no es necesaria una nueva ley” para lograr los objetivos que plantea el proyecto del Ejecutivo; rechazó la nueva conformación del directorio prevista, por reducir la participación de los representantes de los afiliados y “concentrar el poder en el gobierno de turno”, y propuso prorrogar la intervención. Cuestionó la gestión actual del Iosper por aumento de coseguros, entre otras situaciones. A la vez, dijo que “el dictamen tratado en el Senado no tenía las firmas reglamentarias”, al tiempo que consideró que hubo un “tratamiento exprés” en la Cámara de Diputados.



Carlos Damasco (La Libertad Entre Ríos) fundamentó su oposición al proyecto, aunque consideró que “seguramente era necesaria una actualización” de la ley vigente. Entre otros puntos, dijo que la iniciativa implica “una reducción significativa de las prestaciones actuales”.



Liliana Salinas (Partido Conservador Popular) también manifestó objeciones a la propuesta del oficialismo, al tiempo que cuestionó la gestión llevada adelante por la intervención del IOSPER.



Luego continuaron en el uso de la palabra Andrea Zoff (Más para ER), Roque Fleitas (La Libertad Avanza), Silvia Moreno (Más para ER), Susana Pérez (JxER), Lorena Arrozogaray (Más para ER), Noelia Taborda (JxER), Mariel Avila (Más para ER), Jorge Maier (JxER), Fabián Rogel (JxER), Silvina Deccó (Más para ER), Vilma Vázquez (JxER), Julia Calleros (Fe y Libertad), Mauro Godein (JxER), Yari Seyler (Más para ER), Bruno Sarubi (JxER), Enrique Cresto (Más para ER), Carola Laner (JxER), Lénico Aranda (JxER), María Elena Romero (JxER), Carolina Streitenberger (JxER), Juan José Bahillo (Más para ER), Sergio Castrillón (Más para ER) y Marcelo López (JxER).



El diputado López fue el encargado de cerrar el debate. En su intervención, defendió la decisión del Poder Ejecutivo de proponer esta iniciativa con el objetivo de mejorar la situación de la obra social. Además, se refirió a la situación de la Mutual Municipal de Concepción del Uruguay, que se vería afectada con la redacción de la nueva ley, y anunció que el gobernador lo corregirá por vía reglamentaria.



Finalmente se llevó adelante la votación en general, que resultó con 20 votos positivos y 13 negativos.