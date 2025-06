Aluani acompañó el festejo por el Aniversario de la República de Italia

Hoy se celebró el 79° aniversario de la República Italiana en la Plaza Alvear. El evento, organizado por la Sociedad Italiana de Paraná, contó con la presencia de la vicegobernadora de la provincia de Entre Ríos, Alicia Aluani. Además, se conmemoró el Día del Inmigrante Italiano.



La Sociedad Italiana de Paraná organizó el acto conmemorativo por el Día de la República de Italia, que se celebra cada 2 de junio. Además, hubo celebraciones en la víspera el Día del Inmigrante Italiano. La actividad se desarrolló en la Plaza Alvear, esquina Carlos Gardel y Peatonal San Martin, de la capital provincial.



La vicegobernadora de la provincia, Alicia Aluani, participó de la actividad y en su discurso destacó: “Es un honor para mí estar hoy, en representación del Gobierno de la Provincia, para compartir junto a todos ustedes este importante aniversario. Por eso, agradezco profundamente la invitación de la Sociedad Italiana, y felicito el compromiso que mantienen con la preservación de la memoria, la cultura y los valores que trajeron consigo los inmigrantes italianos que llegaron a esta tierra, que los recibió con los brazos abiertos”.



“En Entre Ríos, la huella italiana está presente en nuestras ciudades, en nuestros oficios, en la música, en el idioma que a veces se mezcla con palabras y gestos heredados, en la mesa familiar, en los clubes, en los cimientos de nuestras instituciones. Pero sobre todo, está presente en valores que compartimos: el esfuerzo, el arraigo, el respeto por la comunidad y la pasión por la vida”, aseveró.



“Desde el Estado tenemos, entonces, la responsabilidad de honrar ese legado con políticas que no solo lo resguarden, sino que también lo profundicen, lo actualicen y lo proyecten hacia el futuro. Políticas que reconozcan la diversidad como un valor constitutivo de nuestra identidad, porque una comunidad se fortalece cuando reconoce sus raíces, pero también cuando mira hacia adelante con decisión, sensibilidad y un compromiso real con la igualdad de oportunidades”, resaltó la vicegobernadora al tiempo que consideró que este acto conmemorativo “también es una celebración de los vínculos que nos construyen, del legado que recibimos y de la responsabilidad que tenemos hacia las generaciones futuras. Y en ese camino, las nuevas generaciones tienen un papel fundamental. Porque conservar las raíces no es sólo recordar el pasado, sino mantenerlo vivo en los gestos, en las costumbres, en las historias que se cuentan y se comparten”.



“Sigamos trabajando juntos para que la diversidad siga siendo una fuente de encuentro y de construcción común”, cerró Aluani.



Por su parte, el presidente de la Sociedad Italiana de Paraná, Horacio Piceda, dio las palabras de bienvenida y agradeció la presencia de todos en una fecha tan importante para la comunidad italiana.



Seguidamente, el vicepresidente de la institución, Cristian Zitelli, expresó: “Hoy conmemoramos el 79 aniversario de aquel histórico 2 de junio de 1946, fecha en la que el pueblo italiano, en elecciones libres de hombres y mujeres, en un acto democrático basado en la igualdad de derechos de todos los ciudadanos, escogió a la República como una forma de gobierno, desechando a la monarquía que había prodigado el fascismo con resultados catastróficos. Y no se equivocó aquel pueblo italiano en su elección a favor de un sistema de gobierno republicano y parlamentario, basado en el Estado de Derecho, donde las principales instituciones fueron independientes y soberanas, encontrando como piedra fundamental el principio de la división de poderes”, dijo Zitelli haciendo una reseña histórica de la fecha.



En otro tramo de su discurso, destacó: “Italia, del siglo XXI, tiene una democracia sólida y un país desarrollado en todos sus sectores, encontrándose entre los ocho países más importantes del mundo. Como reflexión final de este hecho histórico, que hoy nos convoca, quiero resaltar tres valores de aquellos italianos del ‘46 y que hoy nos pueden servir como guía para la realidad de nuestro país: primero, la valentía de ir a las urnas; el segundo valor es la inclusión y la igualdad; y el tercer valor es la búsqueda inclaudicable de la democracia”.



Por último, en vísperas del 3 de junio, Día del Inmigrante Italiano (instituido por la Ley 24.561), Zitelli hizo un reconocimiento a “aquellos que con valor, trabajo y sacrificio forjaron la grandeza de la Argentina” y recordó que se eligió esta fecha por el día del nacimiento de Manuel Belgrano, ilustre prócer padre de nuestra patria, hijo del italiano Doménico Belgrano.

Durante la ceremonia, se dio lectura de salutaciones, se realizó una ofrenda floral en el busto de Giuseppe Garibaldi; y los estudiantes entonaron canciones alusivas a la festividad italiana.



Presencias

Participaron del acto, la vicegobernadora de la provincia, Alicia Aluani; el presidente y vicepresidente de la Sociedad Italiana de Paraná, Horacio Piceda y Cristian Zitelli, respectivamente. Autoridades de la Honorable Cámara de Senadores de Entre Ríos el Sergio Avero y Sara Foletto; el diputado provincial Juan Manuel Rossi; el subsecretario de Políticas Sociales de la Municipalidad de Paraná, Nicolás Mathieu; funcionarios provinciales y municipales; autoridades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; miembros de la Comisión Directiva de la Sociedad Italiana; el vicepresidente de la Confederación Argentina de Mutualidades, Narciso Carrizo; monseñor Juan Alberto Puiggari;; representantes de Asociaciones Civiles de la ciudad; comunidad educativa del Colegio Galileo Galilei y del Instituto Modelo Bilingue Michelangelo; representantes de colectividades, invitados especiales y vecinos.