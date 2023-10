Sauce de Luna: Lacoste anunció incentivos para promover el empleo en blanco

El candidato a Intendente de Sauce de Luna, Jorge Enrique Lacoste (Juntos por Entre Ríos), anunció este viernes que va constituir un fideicomiso para subsidiar las tasas de alumbrado público y de higiene para aquellas actividades que incorporen trabajadores en blanco.

En un encuentro llevado a cabo en el comité de la UCR – Sauce de Luna , en el que también participaron los candidatos a legisladores, Noelia Taborda (diputada) y Alberto Goetz (senador), Lacoste analizó las dificultades por las que atraviesa el sector privado para tomar trabajadores en blanco, condicionado fundamentalmente por la grave situación económica que atraviesa nuestro país y normativas laborales que desalientan nuevas contrataciones . Sostuvo que desde la administración municipal va a impulsar incentivos tributarios para quienes registren a sus trabajadores o tomen nuevos trabajadores en blanco. En ese orden fue que anuncio la constitución de un fideicomisno para subsidiar las tasas de alumbrado público y la de higiene, a razón de un 20% por cada trabajador de jornada completa.

En el mismo sentido, el ex diputado nacional agregó que va a incorporar en el presupuesto 2024 la partida para fondear la ordenanza que creó el sistema de créditos municipales, destinada a financiar emprendimientos y que hoy no se encuentra operativa porque el presupuesto vigente fue sancionado con fecha anterior a su sanción.

Para completar el esquema Lacoste propuso la creación de un área de innovación municipal que apoye técnicamente a los emprendedores mediante capacitaciones continuas en packaging , marketing, usos de redes y ventas on line, entre otros temas.

En la plataforma electoral de JxER de Sauce de Luna tienen previsto además la construcción de un predio ferial sobre la RN 127 y la puesta en marcha de un programa municipal de capacitación en oficios digitales.