Frigerio: «La educación y el empleo privado son las claves para que Entre Ríos salga adelante»

Frigerio expuso en la Feria del Libro en Buenos Aires, en el marco del Seminario sobre Educación, Trabajo y futuro Productivo, organizado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y Ticmas, donde sostuvo que «los empleos del futuro están en el sector privado, especialmente en la economía del conocimiento», y aseguró que su gobierno trabaja para crear las condiciones necesarias para el desarrollo.

En ese sentido, anunció la inminente inauguración del Mirador Tec, un edificio de 8.000 metros cuadrados en Paraná, destinado a la industria tecnológica: «No puede ser un edificio público en el mejor lugar de la ciudad, tenía que ser un símbolo de hacia dónde queremos ir».

El mandatario señaló que la mejora de la educación es «una condición indispensable para que los jóvenes puedan aspirar a un futuro mejor». Entre las prioridades de su gobierno mencionó el plan de alfabetización para los primeros grados, la obligatoriedad de la sala de tres, el fortalecimiento de la educación técnica y la inclusión de programación en las currículas.

«La prioridad es que los alumnos aprendan lo que necesitan para conseguir un buen empleo. Queremos que la escuela vuelva a tener sentido para los chicos», afirmó.

También enfatizó la necesidad de mejorar la formación docente: «Si queremos buenos alumnos, necesitamos buenos maestros. Estamos ordenando la formación y reforzando el rol del Estado en el control de contenidos. Los docentes son los verdaderos actores del cambio».

Frigerio admitió que Entre Ríos enfrenta un estancamiento poblacional y una migración creciente de jóvenes hacia otras provincias. «Somos la hermana pobre de la Región Centro. Para revertirlo necesitamos inversión, desarrollo y empleo privado», explicó.

Además, cuestionó la lógica del empleo estatal como única salida: «El objetivo no puede ser conseguir un puestito en el Estado. Esa mentalidad no va a hacer que Entre Ríos se desarrolle».

Para cambiar esta realidad, el gobernador destacó que su administración está trabajando para reducir el peso del empleo público, y remarcó que se implementó la regla de acceso por concurso abierto para ingresar a planta permanente: «La estabilidad tiene que estar ligada a la idoneidad, no a la política».

Sostener las políticas en el tiempo

Consultado sobre la continuidad de sus políticas más allá de su gestión, Frigerio señaló: «La única garantía de sostenibilidad es que la gente entienda que este es el camino. No se trata de una cuestión partidaria, sino de trazar una dirección clara y comunicarla bien. Si no explicamos lo que hacemos y por qué lo hacemos, el cambio cultural no se sostiene».

Y concluyó con una reflexión: «La política debe servir para que la gente viva mejor. Si no logra eso, la política no sirve para nada».

En el panel del Seminario sobre Educación, Trabajo y futuro Productivo se abordaron temas como políticas públicas y alianzas estratégicas para la empleabilidad, el impacto y las oportunidades de formación laboral y las competencias clave en la era digital, entre otros