Subasta de terrenos en Aranguren

Para continuar con la promoción de la venta de terrenos municipales y a su vez, hacer un resumen de las actividades más importantes de Aranguren, el intendente Luis Siebenlist, junto al Secretario de Gobierno, Bioingeniero Ramiro Muñoz, fueron entrevistados en el programa “Buenas Noches” que se emite por Canal Once de Paraná conducido por Rolo Martinelli y los panelistas Ivana Centurion y Pablo Rochi.



La venta de terrenos del nuevo loteo “Urbanización Barrio Sur” se realizará por subasta pública el 9 de mayo de 2025, a partir de las 9:30 Hs, en la Casa del Bicentenario de Aranguren



Siebenlist destacó en la entrevista: “Ese día se realizará la subasta pública por 17 lotes en esta oportunidad. El precio base es de USU 10.000 (Dólares: Diez Mil) por cada terreno y está abierto para todo público. Es una buena oportunidad para quienes deseen invertir en Aranguren. A futuro vamos a tener más lotes disponibles”, explicó.



En cuanto a la subasta on line que se hizo hace un tiempo, Siebenlist recordó que en la primera instancia «lo hicimos con una plataforma virtual, no tuvimos el éxito que esperábamos por lo tanto optamos por hacerlo presencial, en la Casa del Bicentenario”, expresó.



Terrenos con servicios y en un lugar que reúne muy buenas condiciones: “Los terrenos están ubicados en el barrio sur, en una de las salidas del pueblo hacia Victoria, están sobre Avenida Victoria, donde en los próximos días estaremos realizando una obra de cordón cuneta. Ya finalizamos la obra de cloacas y durante esta semana estamos culminando con la obra de agua. Próximamente se estará realizando el tendido eléctrico, con lo cual los terrenos estarían cubiertos con todos los servicios. Luego se concretarán las obras complementarias”, remarcó.



Sobre Aranguren, el Intendente destacó qué: “Es una localidad que está en permanente crecimiento y contamos con una gran oferta en diferentes ámbitos y aspectos, estamos cerca de Ramírez y de Crespo. Fundamentalmente Aranguren es una localidad que cuenta con mucha tranquilidad, es un pueblo muy seguro, con mucho trabajo, una variada cartelera de



fiestas populares y muchas opciones en cuanto a lo deportivo y educativo”, resumió Siebenlist.



Por su parte, el Secretario de Gobierno, Bioingeniero Ramiro Muñoz detallo que:

“Los requisitos son muy básicos, ser ciudadano Argentino, mayor de 18 años. Con respecto al pago es prácticamente de contado, en un plazo de 40 días se tiene que desembolsar el total del precio convenido en la subasta. Se realiza a través de ofertas y la mejor de ellas es la que resulta adjudicada a través del trabajo del rematador. Es un mecanismo bastante conocido pero al cual no estamos del todo habituados.



El margen de variación de los terrenos es muy pequeño, es decir que, en cuanto a dimensiones son muy similares, están en los 200 metros cuadrados, 10 metros de frente por 20 metros de fondo.



Toda la información del Gobierno de Aranguren esta compilada en el sitio web y en nuestras redes sociales o nos pueden visitar en el Municipio.



Además se pueden comunicar con el señor rematador Rubén Gobatto, al teléfono 3435 496899 o 3435 515986”, expresó Muñoz