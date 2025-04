El Papa Francisco y su vínculo con el deporte

«Además de ser hincha y socio de San Lorenzo, el Papa argentino (en la foto en la que se le hizo entrega de camisetas de Don Bosco de Paraná) tuvo definiciones que valen la pena atesorar», dice el periodista Guillermo Acosta en su columna de 3200 el Código del Deporte.

Jorge Bergoglio simpatizó desde niño por San Lorenzo, el club que lo tuvo orgullosamente como socio honorario (carnet número 88.235), una vez que la Iglesia Católica lo eligió sucesor de Pedro, uno de los apóstoles de Jesús. “Milagro deportivo”, por llamarlo así, fue el que ocurrió cuando en 2014 (ya con el argentino como Papa) el azulgrana ganó su última Copa Libertadores.

Aquí un repaso seguramente incompleto, al calor de la noticia de su fallecimiento, del notable vínculo que Francisco tuvo con el deporte, la valoración que hizo y lo que dijo en infinidad de ocasiones.

San Lorenzo, Maradona, Messi y Pelé

Incluso, los memoriosos recuerdan que en más de una ocasión habló de aquel título conseguido por el club de sus amores en 1946. “Recuerdo aquellos días que pasé viendo a los futbolistas jugando y la alegría de nosotros, los niños, cuando regresábamos a casa: la alegría, la felicidad en la cara, la adrenalina en la sangre”, dijo como si fuese otra vez ese pequeño lleno de la alegría que contagia el éxito deportivo.

Maradona y Messi se han reunido con él, incluso llegó a conocer a Pelé al que Francisco incluyó entre los más grandes cuando un periodista le preguntó por “el mejor futbolista de la historia”. Dijo: “son los tres futbolistas que he seguido, los tres grandes, cada uno en lo suyo. Y en este momento, Messi”.

Un libro sobre Francisco y el deporte

El vínculo entre Francisco y el deporte fue tan fuerte que a fines de 2024 se editó el libro “Más allá de los límites”, una obra dedicada a repasar los discursos del papa sobre el tema que cuenta con el prólogo del actual entrenador de Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti. Concretamente, la obra repasa la visión profunda de Francisco sobre los principios deportivos y su impacto en las personas

Una reflexión que incluye el libro dice: “Los campeones deportivos, así como los artistas, los científicos, demuestran que los grandes logros no se alcanzan en un momento, de golpe. Y si esto es cierto para el deporte, el arte y la cultura, con mayor razón lo es para lo que más cuenta en la vida. ¿Que cuenta en la vida? El amor, La fe. Y para crecer en la fe y en el amor, debemos tener perseverancia y seguir siempre adelante”.

En Entre Ríos son varios los que han tenido la fortuna de estrecharle la mano, escuchar sus homilías o entablar alguna conversación. Así, por caso, el Club Don Bosco de Paraná llegó hasta el Papa con unas camisetas, en ocasión del 80 aniversario de esa institución. Más recientemente, la camiseta del entrerriano Lisandro Martínez (la 6 del Manchester, campeón de la FA Cup) fue obsequiada al jefe de la Iglesia Católica.

Párrafo aparte para el Club Atlético, Social y Deportivo San Francisco, cuya personería jurídica se otorgó en 2019 y que es la institución más joven en sumarse a la Liga de Fútbol de Chajarí. Sí, es un club deportivo creado en homenaje al Papa y a Francisco de Asís. “Recen por mí dice él, acá no sólo rezamos por él, sino que le pusimos el nombre al club de barrio en su nombre”, explicó en su momento Diego Aranda, presidente

Cuando llegó la tercera

Sobre el último mundial ganado por la selección argentina, dijo: “no vi la final. Estaba reunido con seis pilotos de Alitalia con sus esposas”.

El de Qatar, no obstante, le permitió hacer una reflexión sin igual: “en un momento fui a buscar algo y, cuando volví, uno me dijo ‘va ganando 3 a 0’, o 2 a 0 o 3 a 1, no me acuerdo. Y está bien dije, pero eso me hizo pensar una cosa que me permito decirla sin querer ofender, porque yo también soy argentino, pero un poco refleja nuestra idiosincrasia: en los dos partidos, el de Países Bajos y la final, Argentina comienza ganando, todos felices. Nos vamos al segundo tiempo y termina ganando los dos por un penal. Por casualidad. Los argentinos tenemos eso: empezamos con entusiasmo las cosas y tenemos una cultura, no sé, al menos yo la tengo, de dejar a la mitad”.

“Que el deporte sea una casa para todos”

“Deporte para todos”, fue el título de la audiencia que encabezó el Sumo Pontífice el viernes 30 de septiembre de 2022. En el Aula Pablo VI, se reunión con los participantes del Congreso internacional “Deporte para Todos. Cohesionado, accesible y adaptado a cada persona”.

https://youtube.com/watch?v=pDvWx_q4Ek8%3Ffeature%3Doembed

“Los animo a comprometerse para que el deporte sea una casa para todos, abierta y acogedora. En esta casa nunca se pierda el ambiente familiar: que se puede encontrar, incluso en el mundo del deporte, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Estoy cerca de ustedes en esta misión, y la Iglesia les apoya en su compromiso educativo y social”, les dijo a los presentes.

Remarcó, luego, que “han venido de muchas partes del mundo, representando a las más diversas organizaciones deportivas e instituciones civiles y religiosas. Los anima una noble motivación: la de comprometerse con la promoción de un deporte que sea para todos, que sea cohesionado, accesible y a la medida de toda persona

Se trata, afirmó entonces, de “un gran compromiso, un reto que nadie es capaz de llevar a cabo solo. Pero ustedes saben muy bien que para conseguir objetivos altos, arduos y difíciles (altius, citius, fortius) hay que jugar en equipo, hay que juntarse, communiter”, sostuvo.

“Generador de comunidad”

Más adelante, también dijo que, cuando el deporte se practica poniendo a las personas en el centro y potenciando el placer de jugar juntos, hace crecer en cada uno el sentido de la participación, de compartir, y les hace sentirse parte de un grupo

“De hecho, me gusta recordar a los atletas, incluso a los profesionales, que no pierdan el gusto por el juego y que sepan vivir el deporte manteniendo el espíritu ‘amateur’. La dimensión del juego es fundamental, sobre todo para los más pequeños: da alegría, genera sociabilidad y crea amistades, y al mismo tiempo es formativo. A través del deporte se pueden establecer relaciones sólidas y duraderas”, aseguró y concluyó: “el deporte es un generador de comunidad”.