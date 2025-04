Senado: Excombatientes de Malvinas podrán tomar la promesa a la Bandera en escuelas entrerrianas

En el recinto de la Honorable Cámara de Senadores, la vicegobernadora y presidente del cuerpo, Alicia Aluani, presidió la 3º Sesión Ordinaria correspondiente al 146º Período Legislativo. Estuvo asistida por el secretario de Cámara de Senadores, Sergio Avero y la prosecretaria, Sara Foletto. La sesión contó con la presencia de 17 legisladores y quorum reglamentario.

La Bandera Nacional fue izada por Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos) y la Bandera de Entre Ríos por el senador Marcelo Berthet (San Salvador – Más para Entre Ríos).

Sesión

Durante la sesión de este martes, los senadores sancionaron el proyecto de ley que establece la promesa de lealtad a la Bandera Argentina a realizar por alumnos de 4º grado, a ser tomada por ex combatientes de Malvinas en homenaje al heroico acto de defensa de nuestra patria. El mismo ya contaba media sanción de la Honorable Cámara de Diputados y con despacho favorable de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología (expediente 27069).

Al respecto de esta iniciativa, el senador Ramiro Favre (Colón – Juntos Para Entre Ríos) indicó que “este proyecto no es otra cosa, y no menos importante, que la reivindicación a todos aquellos veteranos, excombatientes”. En este sentido, agregó: “Tomarle la promesa a los alumnos de cuarto grado de las escuelas primarias de nuestra provincia es un acto más que significativo y en lo cual se reivindica todo acto de coraje los cuales los excombatientes han puesto al servicio de nuestra patria”.

Por su parte, el senador Martín Oliva (Uruguay – Más Para Entre Ríos) expresó que en esta iniciativa “se juntan Malvinas y educación” y remarcó que “no hay nadie que haya ejercido la lealtad a la bandera como los combatientes que fueron a Malvinas en sus distintas jerarquías”. De ese modo, remarcó la labor de los veteranos que “trabajan por malvinizar a la sociedad, y quieren hacerlo desde los más chicos”.

“A partir de este 20 de junio, en cada lugar donde se le tome la promesa y que haya un veterano, él va a ser quien le tome el juramento, junto a la autoridad escolar o institucional. Es un justo para quien dio o puso su vida y sobrevivió por lealtad a la bandera”, agregó.

Asimismo, se dio tratamiento al proyecto de ley por el que se sustituye el artículo 85 de la ley 9172, referido al Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (expediente 26876) y que fue aprobado por unanimidad.

Proyectos de Declaración

Se aprobaron los siguientes proyectos de declaración de Interés Legislativo:

65º Aniversario de la creación del “Club Atlético Unión y Fraternidad de San Salvador”, celebrado el 2 de abril de 2025. De autoría del senador Berthet.

63º Aniversario del Club Deportivo Ferrocarril de San Salvador. De autoría del senador Berthet.

III Congreso Internacional de Análisis Institucional: “Encuentro Indisciplinar. Trabajo y amor, condiciones necesarias”, a desarrollarse en la ciudad de Paraná los días 12, 13 y 14 de junio de 2025. Autoría de la senadora Silva.

3º Congreso de Jóvenes “Direccionados” que se realizará el día 17 de mayo del corriente año en la ciudad de Concepción del Uruguay. Autoría del senador Oliva.

La realización del taller: “Cultivando cuidado, sanando subjetividades y abrazando la alegría” destinado a docentes, organizado de manera conjunta por la Fundación Crear Vale la Pena, la Universidad de San Isidro y la Secretaría de Prevención de Adicciones y Convivencia Ciudadana (SEPACC), que se desarrollará en modalidad virtual los días 9 de mayo y 13 de junio y en la modalidad presencial los días 15 y 16 de mayo. De autoría del senador Otaegui.

“IV Olimpiadas Nacionales de Círculos de Suboficiales y Agentes de Policía”, que se realizarán entre el 9 y 13 de julio del corriente año en la ciudad de Paraná. Autoría del senador Oliva y de las senadoras Miranda y Silva.

“4° FIESTA DEL TRABAJADOR”, que se desarrollará en la Aldea María Luisa, departamento Paraná, el día 1ro de mayo del corriente año. (N° 31.408 M.E.) De autoría de la Senadora Silva,

Congreso de Enfermería 2025, a realizarse en la ciudad de Chajarí – Auditorio del Centro Cultural Constantino Caballaro – los días 15 y 16 de mayo de 2025, organizado por la Asociación de Enfermería Chajarí (AEC). De autoría del senador Dal Molín y de la senadora Miranda por el que se declara de Interés Social y Educativo de la Honorable Cámara de Senadores.

Además, se aprobaron sobre tablas: el proyecto de declaración del senador Berthet, por el que se declara de interés el 67º aniversario del Club Ciclista Unidos de San Salvador; el proyecto de declaración del senador Cosso, por el que se declara de interés legislativo la “XXII Fiesta Provincial del Pastel Artesanal”; y el proyecto de declaración del senador Berthet, de interés turístico, cultural y social al “Festival Gastronómico Regional San Sabores”.

Proyectos de Comunicación

En la sesión se aprobaron los siguientes proyectos de comunicación:

De autoría del senador Méndez en el cual se solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia, lleve a cabo acciones para sensibilizar y educar a la población sobre las estafas y/o hackeos en teléfonos celulares; informando sobre los riesgos y consecuencias de estos delitos e instruyendo sobre las medidas de seguridad que los ciudadanos pueden adoptar para proteger sus dispositivos y sus datos personales e incentivar a las víctimas a denunciar estos delitos a las autoridades competentes. De autoría de la senadora Díaz en el cual se solicita al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, en coordinación con las Direcciones de Vialidad Nacional y Provincial, disponga la urgente intervención integral sobre la Ruta Nacional Nº 12, específicamente en los accesos a las localidades de Hernandarias y Piedras Blancas, así como en la intersección con la Ruta Provincial Nº 6 (T), con el objetivo de mejorar sustancialmente las condiciones de seguridad vial. De autoría de la senadora Díaz en el cual se solicita al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, en coordinación con Vialidad Nacional y Provincial, arbitre los medios necesarios para garantizar la urgente intervención en el cruce de la Ruta Nacional Nº 12 en el ingreso a la ciudad de Santa Elena, a fin de mejorar las condiciones de seguridad vial y prevenir accidentes, priorizando especialmente la señalización vial integral y la iluminación adecuada del sector. De autoría del senador Sanzberro en el cual se solicita al Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, contemple la puesta en valor el tramo comprendido entre la Ruta Provincial Nº 11 km 109 y la localidad de Hernández denominado Camino “GRANERO–HERNANDEZ”, correspondiente a la Red Secundaria de caminos provinciales, a través de la ejecución de diversas tareas de reparación y mantenimiento preventivo en la totalidad de la traza. De autoría del senador Benedetti y de los senadores Dal Molín, Cavagna, Cozzi, Otaegui, Méndez, Vergara y Favre, en el cual se solicita al Poder Ejecutivo Provincial gestione, ante la Dirección Nacional de Vialidad, la realización del diseño y la construcción de un puente elevado en la intersección de la Ruta Provincial Nº 32 y la Ruta Nacional Nº 127, conocida como cruce “El Pingo”. En caso de que no sea posible dicha obra, se solicite la construcción de una rotonda adecuada que permita evitar la ocurrencia de nuevos accidentes en dicho cruce. De autoría del senador Benedetti y de los senadores Vergara y Méndez, en el cual se solicita al Poder Ejecutivo Nacional arbitre los medios necesarios para que el canal principal de la Hidrovía continúe con su profundidad desde Puerto General San Martin hasta Santa Fe, tramo que involucra al Puerto de Diamante, con 25 pies garantizados, y que se añada al nuevo convenio de dragado, el acceso del puerto de Diamante (3.000 metros aproximadamente), atendiendo al interés social, cultural, productivo y económico que representa para el desarrollo de la provincia de Entre Ríos. De autoría del senador Benedetti y del senador Méndez en el cual se solicita al Gobierno Nacional que se arbitren los medios necesarios para que el canal principal de la Hidrovía también comprenda los ríos Paraná Bravo, Guazú y Talavera, en las condiciones interesadas por la Provincia en presentaciones efectuadas ante la Mesa de Diálogo Interdisciplinario para el Desarrollo de la Navegable Troncal, y que se añada al nuevo convenio de dragado, el acceso del Puerto de Ibicuy (4.000 metros aproximadamente) atendiendo al interés social, cultural, productivo y económico que representa para el desarrollo de la provincia de Entre Ríos. De autoría de la senadora Silva en el cual se solicita al Poder Ejecutivo que, con la mayor celeridad posible y por intermedio del área correspondiente, arbitre los medios necesarios para ejecutar las obras definitivas que garanticen la seguridad vial en el cruce de la Ruta Provincial N°32 y Ruta Nacional N°127.

Además, durante la sesión, se aprobó sobre tablas el proyecto de comunicación del senador Sanzberro, por el que se vería con agrado que el Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, contemple la realización de trabajos de mejoramiento y puesta en valor del tramo comprendido entre la Ruta Provincial Nº 11, km 80, y la localidad de Aranguren (denominado ripio Tres Esquinas – Aranguren), correspondiente a la red secundaria de caminos provinciales, mediante reposición de broza y ripio en sectores puntuales de la traza.