Fin de semana a puro deporte en Hernández!

Durante el sábado y domingo, nuestras Escuelas Municipales de Deportes y el equipo local de Newcom fueron protagonistas de intensas y emocionantes jornadas deportivas.

Vóley Sub 16 – Liga Provincial (Paraná)

Nuestro equipo participó de la 1ª fecha con la presencia de 18 equipos en total, logrando 3 victorias y 3 derrotas. ¡Gran actuación de nuestras chicas, dejando bien alto el nombre de Hernández!

Mini Vóley – Liga Avier (Nogoyá)

Más de 200 chicos participaron de esta jornada llena de alegría y deporte, y como siempre, nuestra Escuela Municipal dijo presente.

Fútbol Infanto Juvenil – Liga Departamental Nogoyá 2025 (Fecha 2)

E.M.F. Hernández vs Club Deportivo Nogoyá

Resultados:

Cat. 2014: EMFH 2 – CDN 0

Cat. 2015: EMFH 2 – CDN 0

Cat. 2012: EMFH 2 – CDN 2

Cat. Sub 17: CDCH 0 – CDN 3

¡Felicitaciones a nuestros equipos por su compromiso y entrega!

Newcom – Liga “Costa del Paraná” (Hernández)

Con sede en nuestro Polideportivo Municipal, se disputó la 1ª fecha con la participación de 70 equipos de categorías +40, +50, +60 y +68, provenientes de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires.

El sábado se jugaron 24 partidos entre las categorías +60 y +68.

El domingo fue el turno del resto, con 42 partidos en una jornada maratónica de 12 horas de juego.

¡Gracias y felicitaciones a todos los deportistas por su constancia, esfuerzo y espíritu deportivo!