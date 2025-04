Aluani encabezó la inauguración del nuevo espacio del Centro Educativo Integral Nº 4 de Valle María

La vicegobernadora Alicia Aluani participó del acto de inauguración de las nuevas instalaciones del Centro Educativo Integral Nº 4 “Enrique de Vedia” de la localidad de Valle María, departamento Diamante. El evento se realizó en el marco del 60º aniversario de la institución.





En esta ceremonia también estuvieron presentes el intendente y la viceintendente de la localidad, Mario Sokolovsky y Sonia Sokolovsky; el senador departamental Gustavo Vergara, la presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese; la directora de Educación Especial de la provincia, Alexia Mors; la supervisora de Educación Especial departamental y directora del Centro Integral N° 4, Judit Ramírez; funcionarios y autoridades municipales y policiales; docente, alumnos y vecinos.



Al hacer uso de la palabra, la vicegobernadora Aluani agradeció la invitación a participar del acto formal de inauguración del Centro Educativo Integral y valoró: “Este espacio no es solamente un cambio de lugar, es un paso adelante en el camino de la inclusión, la dignidad y las oportunidades reales que hay que darles a nuestras infancias y juventudes”.



Y continuó: “No se trata solamente de paredes nuevas, sino que es el derecho que tienen nuestras infancias y juventudes, a aprender en un entorno que sea amigable, que los abrace, que los acompañe y que los escuche. En ese camino estamos, junto al gobierno provincial, para darles la oportunidad que realmente se merece cada uno de los entrerrianos de tener una educación digna”.



En ese sentido, la mandataria también agradeció y valoró el rol de los docentes y las familias que “día a día ponen el cuerpo y el corazón en este espacio; son los que hacen posible que sea una comunidad vital, esa comunidad en donde se encuentran, pueden tejer amistades y construir futuro”, remarcó al tiempo que afirmó: “Desde el gobierno provincial tenemos la responsabilidad de acompañarlos y de asegurarles sus entornos donde tengan educación de calidad, donde puedan sentirse seguros y donde sean incluidos”.



“En este camino estamos, en donde tenemos la convicción de acompañar, proteger y cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes, es el camino que tenemos que realizar. Muchísimas gracias por hacerme parte de este momento tan especial. Agradezco a toda la comunidad y seguimos adelante caminando juntos”, cerró Aluani.



Por otro lado, el intendente Mario Sokolovsky expresó: “La inclusión educativa no solo enriquece a quienes reciben esa oportunidad, sino que también transforma a toda la sociedad, haciéndola más justa, diversa y comprensiva. En la diversidad de capacidades se encuentra la verdadera riqueza humana y es a través de la educación donde podemos construir un mundo donde todos, sin excepción, tengan las mismas oportunidades para crecer, aprender y aportar”.



Al respecto de la inauguración del nuevo espacio, remarcó que es una jornada de “inmensa felicidad” para la localidad y que “brindamos una nueva posibilidad para los vecinos de Valle María como también para los de las aldeas de la región, convencidos de su utilidad y necesidad”. En este sentido, agradeció a “todo el equipo municipal y a los albañiles que contratamos para esta obra, que en tiempo récord se ocuparon de dejar esto en condiciones”.



Asimismo, Alicia Fregonese agradeció a las autoridades presentes e hizo mención a la Dirección de Educación Especial “que está haciendo un trabajo maravilloso en el Consejo”, en tanto destacó “a la Supervisión, a la supervisora, a la comunidad educativa y a las familias que están acompañando en este momento tan especial, donde estamos tratando de recuperar todas las trayectorias de los estudiantes que están integrados”.



“Hoy celebramos no solo un aniversario, sino también el compromiso y la dedicación, la transformación de un espacio educativo que ha marcado la vida de muchas personas a lo largo de la vida”, ratificó. Además, explicó que en la provincia: “Tenemos más de 3.200 estudiantes en escuelas integrales y hay más de 2.000 estudiantes que están en escuelas comunes haciendo la trayectoria y también con procesos de inclusión”.



Por su parte, la supervisora de Educación Especial del departamento Diamante y directora del Centro Integral N° 4, Judit Ramírez, realizó una reseña histórica de la institución. En ese sentido, enfatizó en la situación actual y la propuesta de trasladar la institución a Valle María: “El 28 de marzo de este año se firma el convenio de cooperación mutua entre autoridades del gobierno municipal de Valle María y autoridades educativas, que rubrica los acuerdos de cooperación, de trabajo en conjunto, de articulación con los organismos de la comunidad”, explicó. Además, expresó: “Hoy, a 60 años de su creación, el Centro Educativo Integral Nº 4 inicia un nuevo capítulo de su historia en esta localidad, inaugurando el ciclo lectivo a pocos de cumplirse su aniversario en un espacio que ofrecerá atención educativa integral a niños, adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad y ofreciendo a toda la comunidad un futuro más inclusivo”.



Placa conmemorativa



Durante el acto, la vicegobernadora Aluani junto al senador Gustavo Vergara descubrieron una placa conmemorativa de la Cámara de Senadores de la provincia de Entre Ríos “con motivo de la inauguración del nuevo edificio de educación especial y de contención para niños, adolescentes, jóvenes y adultos”.