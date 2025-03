Diputados sancionó un proyecto de ley que deroga artículos del Código Fiscal

La Cámara de Diputados de Entre Ríos llevó adelante este jueves la tercera sesión ordinaria del 146° periodo legislativo, presidida por Gustavo Hein. En ese marco, se dio sanción definitiva a un proyecto que deroga artículos del Código Fiscal con el objetivo de brindar claridad y evitar superposición de normas. Antes de la sesión, se llevó adelante la segunda parte de los homenajes a Mujeres de Nuestra Tierra.

Bruno Sarubi (Juntos por Entre Ríos), presidente de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, fue el encargado de fundamentar la iniciativa que tuvo sanción por mayoría: “Este proyecto se aprobó prácticamente por unanimidad en Senadores y tiene un objetivo muy claro, que es evitar confusiones y eliminar la superposición de normas. La ley 10.270 estableció los adicionales a los impuestos Inmobiliario y Automotor y fue modificada en varias oportunidades. Originalmente tenía un carácter transitorio y una afectación específica a la seguridad social, lo cual se derogó en 2017. Entendemos que la transitoriedad estaba destinada a la afectación y no a los adicionales”, reseñó el legislador.

“Entonces, teniendo en cuenta la nueva sanción del Código Fiscal que se realizó recientemente, se incorporaron adicionales similares y hoy existen dos bases legales para el cobro de estos adicionales. Por eso buscamos simplificar y ordenar la ley, generar más transparencia y proteger a los contribuyentes. Lo que hacemos es aclarar cuál es la norma vigente y eliminar la superposición que hoy genera variedad de interpretaciones”, agregó Sarubi.

Juan José Bahillo (Más para Entre Ríos) explicó la posición de su bloque: “El objetivo de este proyecto de ley es derogar los artículos 139, 140 y 269 del Código Fiscal. Pretende subsanar el error de cobrar este adicional sin tener un respaldo legislativo que lo autorice. No vamos a acompañar este proyecto porque entendemos claramente que estos artículos no están vigentes. No podemos derogar lo que no está vigente. No podemos enmendar un error con otro error”.

Carlos Damasco (La Libertad Entre Ríos) también se pronunció en contra. “Los artículos en cuestión no están vigentes. Me gustaría saber qué va a hacer el Poder Ejecutivo con este adicional mal cobrado”, indicó.

Por su parte, Marcelo López (JxER) dijo que “a este proyecto lo envía el Senado provincial, con el voto del bloque Más para Entre Ríos” y agregó: “El artículo 2 hace una delegación legislativa al Poder Ejecutivo para que reordene el texto del Código Fiscal del año 2022 y la Ley Impositiva N° 9.622”.

Luego, Roque Fleitas (La Libertad Avanza) sostuvo que “no se puede derogar aquello que no está en vigencia”. De todas maneras, su bloque votó a favor. “Queremos darle las herramientas al Poder Ejecutivo. Por eso vamos a apoyar”, dijo.

Por otro lado, durante la sesión se aprobaron proyectos de resolución y declaración. Silvia Moreno (Más para ER) expuso sobre dos iniciativas de su autoría, relacionadas con el aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y la guerra de Malvinas de 1982.

En el inicio de la sesión, Fabián Rogel informó formalmente que el bloque Juntos por Entre Ríos decidió por mayoría que la presidencia de la bancada sea ocupada por Marcelo López y la vicepresidencia por Carolina Streitenberger.

Por otro lado, sobre el final se comunicó que Carolina Streitenberger y Silvia Moreno integrarán la Mesa de Diálogo Social; mientras que Noelia Taborda será parte de la Comisión Provincial de Emergencia y Desastre Agropecuario. Además, serán miembros de la Comisión Bicameral Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos: Fabián Rogel, Silvio Gallay, María Elena Romero, Lorena Arrozogaray y Silvia Moreno.

Homenajes

En el turno de los homenajes, Noelía Taborda (JxER) se refirió al Día del Niño por Nacer, que se conmemoró el 25 de marzo. Fabián Rogel habló sobre el aniversario del último golpe de Estado que se cumplió el 24 de marzo, al igual que Lorena Arrozogaray (Más para ER), Juan Manuel Rossi (JxER), Roque Fleitas (LLA).

Rossi repudió también la demolición de un monumento al escritor Osvaldo Bayer en Santa Cruz. Fleitas, además, homenajeó a los combatientes de la guerra de Malvinas, al igual que Lénico Aranda (JxER).

Mariel Avila reflexionó sobre las fechas del 15 de marzo, Día Nacional de la Accesibilidad; al 21 de marzo, que es el Día Mundial del Síndrome de Down, y el 2 de abril, Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo.

María Elena Romero (JxER) habló sobre el Día Internacional de la Prevención del Cáncer de Útero, que se conmemoró el 26 de marzo, y el Día de la Concientización sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH), el 4 de marzo

Reconocimiento a mujeres

Antes de la sesión, la Cámara de Diputados llevó adelante la segunda parte del Homenaje a Mujeres de Nuestra Tierra, durante el cual fueron reconocidas mujeres oriundas de diferentes localidades entrerrianas.

La diputada Mariel Avila propuso homenajear a la médica María Fernanda Peserico, jefa del Servicio de Cuidados Paliativos Pediátricos del hospital San Roque de Paraná.

Laura Stratta y Juan José Bahillo a Leticia Angerosa, exdiputada provincial y defensora de los derechos humanos.

Mariana Bentos a Marcela De Meyer, médica pediátrica de Villaguay.

Julia Calleros a Rosalía Giménez, ladrillera de Gualeguaychú, quien lleva adelante un merendero y comedor.

Silvina Deccó a Gabriela Ramírez, ciudadana de Strobel que ha desarrollado un trabajo social de inclusión y contención de niños, niñas y adolescentes.

Mauro Godein a Liana Raspo de Hellmers, bioquímica, fundadora del Centro de Diagnóstico Bioquímico de Colón.

Silvio Gallay a Olga del Carmen Bonnin, oriunda de Basavilbaso, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria.

José María Kramer a Cristela Beatriz Godoy, paranaense víctima de la última dictadura.

Silvia Moreno a Marcelina Noemí Valdez, docente de San José de Feliciano.

Susana Pérez a la profesora de Historia y Educación Democrática Yolanda Beatriz Chabert.

Fabián Rogel a Yolanda Darrieux, creadora y directora del Departamento de Mediana y Tercera Edad de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

María Elena Romero a América Benítez, docente de Feliciano y militante social, política y religiosa.

Juan Rossi a Luciana Basso, licenciada en Comunicación Social y doctora en Estudios de Género.

Bruno Sarubi a Delma Alicia Rivero, educadora y miembro activa de diversos grupos solidarios a través de la Iglesia católica.

Carolina Streitenberger a Stella Maris Jacob, oficial de Policía desde hace 29 años.