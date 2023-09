Radicales debaten el futuro del proceso electoral en Paraná

Con la presencia de la diputada provincial, Lucia Varisco, y en un salón colmado, la militancia del Movimiento de Unidad Radical (MUR) de Paraná, debatió anoche por espacio de más de dos horas las acciones políticas que se avecinan en el marco de la campaña electoral.



En el inicio de las deliberaciones no faltó la referencia a la actual crisis económica nacional que golpea principalmente a los sectores vulnerables y asalariados, situación por la que el grupo planteo redoblar el compromiso estando al lado de la gente y revalorizando la doctrina y las convicciones partidarias.



El encuentro contó con la participación de presidentes de seccionales, dirigentes sociales y referentes barriales y más de un centenar de militantes de la agrupación que representa al Varisquismo en Paraná, tras el segundo lugar en las recientes elecciones PASO. El análisis también abordó básicamente, “el marcar los límites políticos, en el acompañamiento a los candidatos de Juntos, en referencia a lo que sostienen estos como definiciones de un futuro gobierno tanto local como provincial”, según se indicó desde el sector.



En ese sentido la mayoría de los expositores se expresó por ser “fieles guardianes de las banderas y principios de la Unión Cívica Radical y sus definiciones sobre las políticas públicas, criterio que, según algunas voces, el candidato local de Juntos por el Cambio no estaría sosteniendo y sobre quien hubo serios reparos.



El debate profundizó lo que en virtud de los resultados electorales consideran un gran mérito, en cuanto le atribuyen el origen de ser votos genuinos, propios y no ocasionales, lo que, para muchos, marca un piso alto desde el que, un paulatino crecimiento tiene todas las expectativas a favor.”



La asamblea del MUR decidió “seguir en la militancia permanente al lado del pueblo y sus organizaciones sociales; ir definiendo acciones que convaliden las decisiones planteadas en el plenario y seguir siendo protagonistas en el devenir político presente y futuro”.



En tanto, la Juventud Radical de Paraná, definió en un documento a quienes no acompañará electoralmente. En sus redes sociales, los jóvenes radicales de la capital entrerriana, precisaron que llevaron a cabo “una nueva instancia de reunión orgánica abierta con el fin de debatir y compartir nuestras reflexiones posteriores al periodo de las elecciones PASO y trazar una hoja de ruta que defina nuestro camino sin dejar de lado las históricas banderas que nos representan”.



Al respecto, señalaron: “Como resultado de esta jornada, nos encontramos ante la responsabilidad de destacar la falta de representatividad a modo de autocrítica hacia el interior de nuestro partido. Al mismo tiempo se ve reflejado en los resultados el peligroso avance de las políticas que amenazan directamente las conquistas que nuestro partido político ha logrado en la sociedad argentina, como lo es la universidad pública, laica, gratuita y de excelencia, políticas de géneros y diversidades, salud pública, cultura y demás derechos adquiridos”, dijo la JR Paraná.



Para concluir: “Somos un partido que se fortalece en los barrios, siendo la voz de los desposeídos y defendiendo nuestras ideas, es por eso que rechazamos a cualquier candidato que represente un peligro para los sectores más vulnerables a través de sus declaraciones y en consecuencia respaldaremos aquellas iniciativas que promuevan un fortalecimiento a través de políticas estatales, dejando completamente de lado el individualismo y la desigualdad. Nos negamos a ser cómplices y a mirar hacia otro lado, por eso invitamos a toda la militancia a abrir los ojos y defender nuestra identidad radical”.