Mariano Moine y un auspicioso debut en el TC 4000 Santafesino, la categoría más importante del interior del país

El piloto de María Grande en el TC 4000 Santafesino, Mariano Moine, expresó su satisfacción por el resultado obtenido en la fecha apertura del campeonato 2025 en el autódromo de San Jorge (Santa Fe), donde alcanzó la sexta colocación, y habló de sus expectativas para la próxima cita el 19 y 20 de abril en Rafaela, otro de los trazados de la vecina provincia en los que compite la categoría.



La carrera fue ganada por Fabio Canciani, en tanto otro piloto de María Grande, Juan Pablo Maín, arribó en quinto lugar y su hermano Roberto en la undécima posición, en una competencia que tuvo 17 participantes en la grilla de partidas



«No conocía ni siquiera la ciudad de San Jorge como también me pasa con Rafaela así que será cuestión de empezar a estudiar algunos de los secretos del circuito, mirar algunos videos y tener una idea de como es», dijo Mariano en dialogo con Teletipo Digital



«Sabemos que hay que ir con una relación bastante más larga de lo que se usó en San Jorge y también sabemos que nos podemos ver un poquito favorecidos por una cuestión de aerodinamia en la Dodge, así vamos a ver de que esté todo bien para esa fecha», remarcó.



Dijo que ha tomado esta nueva etapa en su carrera deportiva después de haber sido uno de los principales animadores del TC Pista Entrerriano, «como un gran desafío y en nuestro debut fue muy lindo ya haber estado entreverado entre los pilotos de punta, en una de las categorías más importantes del interior del país, donde cuando, me fui el domingo ya no me miraban de la misma manera como cuando llegué el viernes», enfatizó.



Finalmente agradeció «como siempre a toda la gente que nos da una mano y como siempre digo, le ponemos todo para estar y lo vamos a ir haciendo».