Uriel Brupbacher, titular de Enersa: «La apuesta es al plan de obras»

La distribuidora eléctrica provincial Energía Entre Ríos SA (Enersa) está en este momento “en un proceso con un gran plan de obras para este año”, dice el flamante titular de la compañía, el exsecretario de Finanzas del Ministerio de Hacienda, Uriel Brupbacher. “Durante mucho tiempo, la empresa no había podido realizar inversiones, ni llevar una política de obras importante. Entonces, es el primer desafío empezar a trabajar en que todo empiece a fluir de la mejor manera posible para lograr desarrollar el potencial de la provincia”, apunta.

Brupbacher reemplaza en la presidencia de Enersa a Ignacio Bergallo y sostiene que su objetivo es “llegar con la distribución de la energía a toda la provincia y redefiniendo aquellos lugares donde por mucho tiempo, por falta de inversión en el sector habían quedado relegados. El plan de inversión para este año es el más importante que ha tenido la compañía en los últimos 20 años. Por ejemplo, la semana que viene se abren los sobres de la oferta económica de la licitación de la obra Crespo Viale, una obra que durante mucho tiempo se necesitó. Se habían hecho parches para poder sanear eso”.

De momento, dijo Brupbacher en declaraciones al programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7, “estoy aterrizando en la empresa, como quien dice: asumí el 5 de marzo. Estoy conociendo a cada uno de los gerentes, conociendo a cada uno de los trabajadores y haciendo que esa maquinaria, esa empresa tan importante para la provincia, funcione de la mejor manera. Con esto no quiero decir que no estuviera funcionando, quiero decir que por mucho tiempo la política de inversión de la empresa no era tal como ahora, entonces hay que conducirlo”.

Destacó en e se sentido “el recurso humano que tiene la empresa, que es importante, es bien capacitado, está bien formado. Se trata solamente de conducirlo y tratar de lograr el objetivo de cumplir con el plan de obra y con el presupuesto que tiene la empresa para este año”.

-¿El hecho de que el plan de obras no haya sido el que necesitaba la provincia se relaciona con el contexto económico?

-Tuvo mucho ver con el contexto de las tarifas y del contexto económico del país, en líneas generales de estos últimos 20 años. Eso hizo que la empresa solamente repusiera aquello que se iba rompiendo o realizara obras mínimas. Bueno, este ejercicio se plantea con otro esquema, con otros niveles de inversión, ya apuntando aquellos sectores donde no se llegaba bien o se llegaba de manera deficitaria para poder llegar de la mejor manera. Así y todo creo que hay algo que rescatar y se hizo notar en la última semana: justamente el día 5 y el día 6, que fueron mis dos primeros días dentro de la empresa, marcaron picos de consumo histórico en la provincia, los dos picos más altos que marcaron esos días. No hubo fallas en el sistema de la provincia, más allá de algún mínimo corte, pero comparado con otras provincias y otras prestadoras del servicio creo que eso también es destacable.

-¿Hay diagnóstico del estado de situación de las cooperativas eléctricas en la provincia?

-Tengo pendiente la reunión con cada una de las cooperativas de la provincia para conocer el estado de situación de cada una de ellas. También tengo que juntarme con el EPRE para también ver el diagnóstico que tiene sobre cada una de esas cooperativas y ver cómo podemos desde la empresa llegar de la mejor manera hasta la puerta de donde toma la energía la cooperativa para poder brindar el mismo servicio en toda la provincia.

-¿Cómo va a ser la relación con el Sindicato de Luz y Fuerza? En la gestión anterior, el secretario general fue vicepresidente de Enersa.

-Terminé de cerrar una reunión con los cuatro sindicatos de Enersa. El principal recurso que tiene la empresa es el recurso humano, obviamente representado por los sindicatos. Y me pareció una buena oportunidad empezar la gestión y charlar con cada uno de los representantes de los trabajadores y para que no haya diferencia entre ninguno sindicato, generar la primera reunión con todos juntos sobre la mesa, escuchando cada uno de sus planteos, de sus demandas y de lo que puedan aportar para el resultado positivo en todo aspecto de la empresa. (Entre Ríos Ahora)