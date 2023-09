Columna de opinión: Las tres patas de un pacto vergonzante

Por

Alberto Rotman

Ex Diputado provincial

UCR-JxC



Los resultados de las ultimas elecciones PASO, evidencian claramente el pacto entre La Libertad Avanza de Javier Milei y el Kirchnerismo, con Sergio Massa como cabeza visible.



Ambas coaliciones tienen en común la intolerancia, el fundamentalismo y el poder como única doctrina. Este pacto no escrito cuenta con la complicidad de la mayor parte de la cúpula sindical que mira para el costado ante los mas de 20 millones de pobres y los 5 millones de indigentes producidos, en gran parte, como consecuencia del ajuste salvaje del gobierno y la inflación desbocada provocada por la impericia del peor gobierno que hasta ahora conocemos.



La historia nos cuenta que siempre en las profundas crisis aparecen los salvadores de la patria con locos proyectos, que ante la parálisis social provocada por el miedo, germinan en parte de la sociedad, tentadores enunciados que carecen de la solides necesaria que la situación actual amerita, estos son los outsider de ocasión que anuncian como un mesías, fáciles soluciones. La historia nos recuerda que esto pasó en algunos países con graves y catastróficos resultados.



Como nunca ocurrió en nuestra joven Democracia hoy vemos un peronismo gobernante inexistente, anárquico, sin poder, y sin ideas, que nos está dejando como herencia un gobierno al mejor estilo del ‘Cambalache’ de Discépolo.



Como consecuencia de ello y evidenciando su incompetencia afloran algunos rasgos que arrastran de sus orígenes, como el autoritarismo que se evidencian en algunas frases amenazantes , pronosticando la disolución del país en caso que el peronismo pierda esta elección. Estos señores deben pensar todavía, que ellos están ahí obedeciendo un mandato divino, ignorando que ese autoritarismo congénito que periódicamente sale a la luz, los emparenta con el más puro nazi fascismo.



La tercera pata de este pacto, son algunos caciques sindicales que formando parte de la CGT, hoy por acción u omisión, se olvidaron que representan a todos los trabajadores de este país cuya institución debería ser la rectora de los verdaderos derechos laborales. Lastimosamente se ha convertido en una oficina mas de partido Peronista con dirigentes vitalicios y hereditarios, encaramados sospechosamente en el poder desde hace varias décadas. Siguiendo su camaleónica forma de actuar, esta Institución, por las dudas , ya acerco filas con Milei y/o su seguidores.







Las elecciones PASO, dejaron algunas sorpresas, como el derrumbe del peronismo y el ascenso de Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, mientras que Juntos por el Cambio sinceró sus liderazgos, encumbrando en la Nación a Patricia Bullrich como líder de esta Coalición y a Rogelio Frigerio en la Provincia.



Además algunos hechos posteriores indicarían que, entre el Peronismo y los Libertarios está en marcha un acuerdo no escrito. Esto lo indican algunas actitudes en la cámara de Diputados, o en algunas listas compartidas en el Cono Urbano y otras actitudes con declaraciones edulcoradas entre ellos. ¡En política nada ocurre por casualidad!.



El Peronismo gobernante, veterano de cien batallas políticas, sabe perfectamente que con Milei será fácil llegar a un acuerdo non santo, no así con JxC, quienes vienen actuando con la responsabilidad que la situación actual requiere, siendo además el único que tiene equipos técnicos trabajando adecuadamente con la dedicación y el conocimiento adecuado para salir a flote del desastre de este verdadero cambalache que están dejando.





Faltan menos de dos meses para que el pueblo Argentino concurra a las urnas. Esta vez el voto de cada uno será esencial. Se juega el presente y el futuro de nuestra República. Por todo ello pido a los Entrerrianos no dejarse engañar por soluciones milagrosas dibujadas con frases grandilocuentes, ni tampoco con las promesas del oficialismo de hacer ahora, lo que no supo hacer en los 4 años de gobierno, ni asustarse por los augurios violentos de jefes sindicales encaramados en sus estructuras desde hace décadas.





Llegó la hora del cambio y ese cambio debe venir de la mano de Juntos por el Cambio cuyos jóvenes, mujeres y hombres, ESTAN PREPARADOS PARA HACERSE CARGO DEL GOBIERNO