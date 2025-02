Hein analizó la agenda legislativa con los diputados Romero y Aranda

Gustavo Hein, presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, mantuvo este jueves sendos encuentros de trabajo con los legisladores María Elena Romero y Lénico Aranda, ambos pertenecientes al bloque Juntos por Entre Ríos. En dichas reuniones abordó los temas de agenda para este año, entre los cuales se encuentra la reforma de la Ley de Municipios N° 10.027.

“Hablamos de la agenda que vamos a seguir a partir del inicio de las sesiones, considerando que este año vamos a trabajar fuertemente en el proyecto de reforma integral de la Ley de Municipios”, dijo la diputada Romero. Para dicha reforma fueron presentadas dos iniciativas, una por parte de la misma Romero y la otra por Andrea Zoff (Más para Entre Ríos), que se comenzaron a tratar en comisión en 2024.

“En 2025 la Cámara va a salir a las diferentes localidades para debatir este proyecto, lo cual no se pudo llevar adelante el año pasado por haber sido tan intenso el trabajo que demandaron los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo. Uno de los primeros lugares será San José de Feliciano”, dijo la diputada, quien preside la comisión de Asuntos Municipales y Comunales.

Además, indicó que dialogó con Hein acerca de otros temas: “Nos importa mucho la prevención en salud y como mujer me preocupa sobremanera el cáncer de cuello de útero, que es lo que más crece en el norte de la provincia, porque no tenemos suficientes especialistas y porque muchas mujeres no tienen obra social y carecen de acceso a controles permanentes”. Al respecto, propuso al presidente de la Cámara realizar una actividad en el Mes de la Mujer, para concientizar sobre la prevención del cáncer.

Reunión con Aranda

“Tocamos varios temas relacionados a la Cámara y hablamos sobre proyectos impulsados por intendentes y presidentes comunales y de juntas de gobierno”, dijo Lénico Aranda sobre el contenido de su reunión con Hein.

“Gustavo Hein, por haber sido intendente, sabe de los distintos problemas que tienen los municipios y las comunas. También fui intendente y sabemos cuándo se tienen que tomar decisiones y cuánto se necesita el acompañamiento de la Provincia o del gobierno nacional para llevar adelante las distintas obras, no solamente en lo económico sino también en lo profesional”, continuó el legislador oriundo del departamento Diamante.

En cuanto a las necesidades de las localidades de su territorio, mencionó como prioridades el acceso y el pozo de agua para General Ramírez, así como el pavimento para la comunicación de Aldea Protestante con Libertador San Martín.