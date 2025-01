Intervención del Iosper: brindaron estado de situación y reafirmaron la “defensa de los derechos de los afiliados”

El equipo interventor del Instituto de la Obra Social de Entre Ríos (Iosper) brindó detalles respecto a varios temas: negociaciones con la Federación Médica, el pago a cuidadores domiciliarios y el trabajo en generar nuevos convenios y actualizar nomencladores con distintos sectores. Resaltaron que “con cortes de servicio no vamos a negociar”.

Este jueves en conferencia de prensa, el interventor del Iosper, Mariano Gallegos calificó al comunicado de la Federación Médica de Entre Ríos (Femer) como “una desagradable sorpresa” y llamó a “la reflexión de las autoridades de la entidad, que se sienten en una mesa de negociación sabiendo que son prestadores de salud y no con una política de apriete para cobrar”.

“Les dijimos que les íbamos a pagar hasta el último centavo y pedimos facilidades para hacerlo”, explicó el interventor y señaló: “Esto de tener a como rehenes a los afiliados, cortar porque no les abonamos no va más porque son cuestiones de salud y le dije al presidente de la Femer que en estas condiciones de cortes de servicio no vamos a negociar, si levantan el corte me voy a sentar a tratar de buscar una solución”.

En cuanto a la atención médica Gallegos brindó tranquilidad a los afiliados: “Hay muchos más médicos que los de Femer, garantizamos la atención en los sanatorios y clínicas, tenemos convenio con la Fundación Sanidad Ejército Argentino (Fusea) y también con particulares”.

En este marco el interventor expuso: “Cuando llegamos había muchos prestadores a la cola, que tenían 90 días de deuda, otros cobraban en 30, un anticipo a 15, nos pareció injusto y estamos tratando de que haya algo justo y que todos los prestadores cobren en el mismo plazo”.

Auditorías

Respecto al estado de situación que el equipo interventor encontró al asumir la obra social, Gallegos manifestó: “Nos encontramos con una obra social en una situación económica y financiera extremadamente más grave de lo que esperábamos, y ahora estamos abocados a ordenar esa situación. Tenemos varios informes y situaciones que estamos manejando internamente, seguramente van a formar parte de una evaluación con especialistas porque una denuncia es institucionalmente grave pero, en caso de que los elementos que tenemos se concluyan de que son convincentes, no vamos a tener problemas en hacer las denuncias correspondientes”.

Afirmó que tienen directivas claras del gobernador Rogelio Frigerio de que todo lo que se haga debe comunicarse, “queremos transparencia, y por eso lo hacemos de cara a los afiliados, a los entrerrianos”, subrayó.

Cuidadores domiciliarios

Por otra parte, la sub interventora Marina Alegre, informó que uno de los temas que están abordando es la situación de alrededor de 2.000 cuidadores domiciliarios, a quienes se les comprometió el pago adeudado del mes de noviembre entre este viernes y la semana entrante. Además, se comprometió a futuro para que no pase más de un mes sin que los cuidadores reciban sus pagos, destacando la particularidad de los mismos, ya que para ellos estos pagos representan su “sueldo del día a día”.

La sub interventora dijo que también se está trabajando en la regularización de pagos, incluyendo ópticas, y en establecer de ahora en más una política de pagos justa, donde todos cobren en el mismo plazo, evitando que algunos cobren anticipos mientras otros esperan 90 días. “Así es nuestra dinámica de trabajo, abarca en paralelo lo atrasado para poder regularizar y lo futuro, un trabajo que hacemos junto con ellos”, remarcó Alegre. A su vez, manifestó que se está abordando la situación de patólogos, odontólogos y psicólogos, entre otros, para recuperar el funcionamiento de prestaciones que no estaban activas previamente.

Actualización de las coberturas

Alegre contó que esta semana se emitió un mail a las ópticas para poder comenzar a regularizar los pagos adeudados por parte de la obra social y lograr convenios a futuro. “Con todos los prestadores nos manejamos de la misma manera: Nos encontramos a resolver la deuda que se tiene de acuerdo a la particularidad de cada uno, en paralelo empezamos a trabajar con ellos cómo va a ser el nuevo nomenclador y de qué manera continuarán las prestaciones”, explicó la subinterventora.

“Hay nomencladores que deben ser actualizados porque figuran prácticas que ya no existen, otras que se están dando y no están registradas, eso lo trabajamos con distintas asociaciones científicas y con los prestadores”, resaltó.