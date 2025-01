El gobierno provincial entregó 60 viviendas en La Paz

El gobernador Rogelio Frigerio encabezó la entrega de 60 viviendas en la ciudad de La Paz, construidas a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV) con fondos provinciales y nacionales, en el marco del programa Casa Propia – Construir Futuro. El complejo habitacional está compuesto por unidades de dos dormitorios, incluyendo tres adaptadas para personas con discapacidad.

El acto se llevó a cabo este miércoles en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Escuela Secundaria N°15 Domingo French. Durante su discurso, el gobernador felicitó a las familias adjudicatarias y recordó que la obra comenzó hace dos años con la participación de los gobiernos nacional, provincial y municipal.

“Cada uno cumplió su rol para hacer realidad estos 60 hogares. Sin embargo, la obra se paralizó cuando el gobierno nacional dejó de financiarla. Aun así, tomamos la firme decisión de concluirla con recursos provinciales, en el peor año de la historia de Entre Ríos en términos de ingresos fiscales”, afirmó Frigerio.

Además, ratificó el compromiso del gobierno de finalizar todas las obras pendientes, buscando las vías de financiamiento necesarias. No obstante, subrayó la necesidad de reformular la política habitacional en la provincia y señaló: “Este no es el camino para solucionar el problema de acceso a la vivienda de miles de entrerrianos. Le pedí al IAPV que diseñe nuevos programas que realmente permitan ayudar a quienes no tienen otra alternativa más que el apoyo del Estado para alcanzar el sueño de la casa propia”, y destacó que el organismo ya presentó una nueva estrategia para abordar esta problemática.

Asimismo, el mandatario provincial enfatizó la importancia de garantizar la conexión de los hogares a los servicios esenciales antes de su entrega: “Es un engaño darle a una familia una vivienda sin electricidad, cloacas, agua potable o gas, en los lugares donde hay acceso a ese servicio. Por eso, instruí al IAPV para que no se entreguen más viviendas que no cuenten con todos los servicios correspondientes”, remarcó.

Por su parte, el intendente de La Paz, Walter Martin, destacó la importancia de la entrega de estas 60 viviendas, señalando que representan “un lugar para soñar y construir un futuro”. Asimismo, resaltó la continuidad de la obra a lo largo de las diferentes gestiones: “Esta obra comenzó en el período anterior, pero este gobierno municipal y provincial la continuó, porque trabajamos para todos los entrerrianos, sin distinción de quién nos votó. Y lo seguiremos haciendo”, afirmó.

El evento contó con la presencia de la viceintendenta Stella Wensel, el presidente del IAPV Manuel Schönhals, los diputados provinciales Sergio Castrillón y Bruno Sarubi, y la directora departamental de escuelas de La Paz, Alejandra Marusich, entre otras autoridades.