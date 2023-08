Vitor: “Los concursos para cubrir cargos en los órganos de control son un escándalo y podrían ser declarados nulos”

Esteban Vitor, diputado de Juntos por Entre Ríos y actual candidato a senador por el Departamento Paraná, volvió a denunciar irregularidades del Gobierno Provincial con respecto a la organización de los concursos para cubrir cargos en el Tribunal de Cuentas, la Contaduría General y la Tesorería y la conformación de los jurados de los mismos.



“Es evidente que este concurso está plagado de irregularidades, ya que las condiciones han sido manipuladas a conveniencia. Al igual que se emitió un decreto específico a favor de Diego Lara para asegurar su victoria en la presidencia del Tribunal de Cuentas, ahora están haciendo lo mismo con estos cargos. Es una situación que vengo marcando hace tiempo y que parece ser una obsesión de Bordet y del Gobierno Provincial. Quieren controlar todo y por eso se están encargando de colonizar todos los organismos de control, poniendo amigos afines al color político de su gobierno, con estrechos lazos personales, atentando contra la idoneidad y la transparencia”, enfatizó Vitor.



El tema cobra relevancia nuevamente ante la continuidad del concurso que tiene por objeto cubrir los cargos de Vocal y Fiscal del Tribunal de Cuentas. “Recientemente, se han conocido los postulantes y no llama la atención que un gran número de ellos sean funcionarios públicos del oficialismo, gente que parece tener pánico de desempeñarse en la actividad privada y buscan asegurar su futuro laboral; algo por lo que, seguramente, le estarán eternamente agradecidos al Sr. Gobernador.” señaló Vitor y agregó que: “Cuando se llamó a concurso para cubrir estos cargos, dije que uno de estos concursos ya tenía nombre y apellido y manifesté que uno de ellos era el del contador Antonio Gustavo Labriola, lamentablemente no me equivoque. El hoy funcionario, puesto a dedo, del Tribunal de Cuentas de la Provincia aparece anotado en el concurso”.



Las irregularidades del procedimiento en general resultan ostensibles, ya que se han modificado nuevamente las reglas concursales e incluso, en la necesidad de lograr un concurso express, han cometido la grosería legal de constituir un único jurado para los concursos del Tribunal de Cuentas, la Contaduría General y la Tesorería, ignorando el Artículo 217 de la Constitución Provincial, que expresamente impone la constitución de un jurado para cada caso”, situación que vicia de nulidad a todo el procedimiento concursal, el que seguramente deberá será revisado, luego del 10 de diciembre cuando nuestro espacio político sea gobierno, explicó.



“Más preocupante resulta la situación cuando miramos quienes forman parte del jurado. Por un lado, el ex diputado peronista Marquez, con vínculos más que estrechos con el poder y, por otro, Leonor Winderholler, Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Crespo durante la gestión de Robles, imputada en un hecho de corrupción”



“Similares irregularidades se evidenciaron cuando modificaron la ley del Consejo de la Magistratura, con el único objetivo de poder controlar a la justicia y garantizar su futura impunidad. Los entrerrianos estamos cansados de tener que tolerar los abusos de poder, la falta de transparencia y falta de respeto por la Constitución y las reglas democráticas. El 10 de diciembre se terminan los privilegios de la política y comenzaremos a construir el verdadero camino hacia la institucionalidad”, sentenció Vitor.