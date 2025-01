Aluani inauguró el Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante 2025

La vicegobernadora, Alicia Aluani, a cargo del Ejecutivo provincial, encabezó el acto de inauguración de la 53º edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante, un evento emblemático que celebra la cultura gauchesca y la música popular.

Desde el jueves 9 de enero y hasta este lunes 13 inclusive, se desarrolla el tradicional festival de jineteada y folclore, en su edición número 53. El predio Martin Fierro es el lugar donde se celebra la tradición gaucha, la música folclórica, la gastronomía regional y la jineteada.



El sábado, la vicegobernadora Alicia Aluani, a cargo del Ejecutivo provincial, dejó oficialmente inaugurado el Festival. Al hacer uso de la palabra, la mandataria destacó la importancia de este evento como un espacio de encuentro y resaltó el valor cultural que representa para la comunidad y el país.



“Es un honor inmenso estar en esta edición número 53 del Festival Nacional de Jineteada y Folclore. Agradezco al intendente y la viceintendente por invitarme a participar de este evento que celebra nuestra cultura, tradiciones y nuestra identidad, reafirmándola en cada una de estas ediciones”, subrayó.



“Ver este marco de público tan grande realmente me hace sentir muy feliz, sobre todo para los vecinos de Diamante, porque año tras año con esfuerzo dedican tiempo para este hermoso festival donde se reúne la comunidad, donde comparten tradiciones y tienen como objetivo común: resaltar nuestra identidad”, resaltó Aluani.



En otro tramo de su alocución, la vicegobernadora agradeció a todos los que trabajan para hacer posible el festival. “Quiero felicitar a los organizadores, a los vecinos, a los artistas y jinetes que se trasladan desde distintos puntos del país. Ustedes hacen que Diamante brille en este escenario nacional”, afirmó.



“Nosotros desde el gobierno provincial, junto al gobernador Rogelio Frigerio, vamos a seguir acompañando la cultura y la tradición, porque no solo es un lugar de encuentro, también promoción de turismo, es motor del desarrollo y crecimiento de las comunidades”, aseveró.



Por último, dirigiéndose a la juventud presente en el predio, Aluani manifestó: “Quiero invitarlos a ustedes a que se hagan parte de estas tradiciones y que las abracen, porque ellas representan la fuerza, la pasión y la sabiduría de nuestros antepasados”. “Vamos a celebrar con la valentía de nuestros jinetes, con los artistas, con nuestras danzas y música. Seguramente va a ser una noche inolvidable”, cerró.



Por su parte, el intendente Ezio Gieco dio el saludo de bienvenida y expresó: “No me quedan más que palabras de agradecimiento por hacer cada vez más grande esta fiesta, nuestra fiesta, la marca de la ciudad de Diamante”.



“Cada foto, cada comentario y acción que ustedes hacen para defender nuestras raíces, hace que este festival sea cada vez más grande”, valoró el presidente municipal. Y continuó: “Ese es el camino que hemos tomado desde que este festival se creó. Comenzamos como escenario sobre un acoplado, hoy tenemos toda esta infraestructura para disfrutar, para poder recibir a todos los visitantes y poder hacer de este festival un disfrute, para poder tener los mejores números artísticos, las mejores tropillas, los mejores montadores del país y de países limítrofes”.



“Vivamos y disfrutemos esta edición número 53, para que volvamos el año que viene con algo mejor, siempre superándonos y haciendo el Festival de Diamante cada vez más grande “, dijo finalmente.



Homenaje



Durante la ceremonia, la Comisión Organizadora y el municipio de Diamante, realizó un reconocimiento al escritor entrerriano Roberto Romani, por su trayectoria e invalorable aporte a la cultura entrerriana y argentina.



Presencias



La vicegobernadora de la Provincia, Alicia Aluani, estuvo acompañada por el intendente Ezio Gieco y la viceintendente Sandra Morán. Asistieron, además, el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo; el director de Coordinación de Turismo, Sebastián Bell; el director de Protección Animal, Martín Sierbe; la coordinadora de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, Julieta Sosa; autoridades municipales, invitados especiales.