SAUCE DE LUNA: LA TRISTE REALIDAD DE NUESTRA FIESTA POPULAR!!

Lamentablemente ya es prácticamente un hecho que no tendremos en 2025, la Fiesta Provincial del Pan Casero, en nuestra localidad. Una realización netamente popular que nació desde las propias raíces del pueblo de Sauce de Luna y que se transformó con los años en un sello y una marca identificatorios del quehacer de la gente, esta vez no estará en la grilla de las fiestas populares entrerrianas, en la que ya se había ganado un lugar de privilegio. Haber decidido no realizarla de manera tajante y sin que medie ni siquiera alguna consulta a la población sobre el tema, habla a las claras de que esta voluntad ya estaba totalmente decidida y no hubo en las autoridades la humildad de consultar, de solicitar ayuda a quienes han demostrado experiencia en su organización, para hacerla realidad.

El año que viene, tristemente, no tendremos la Fiesta Provincial del Pan Casero y quizá sea una resolución adoptada definitivamente por esta gestión, para años venideros.