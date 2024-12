“El peronismo debe hacerse cargo de Kueider”, afirmó la diputada Lena

La legisladora provincial, criticó “la falta de responsabilidad del kirchnerismo” ante la detención del senador nacional Edgardo Kueider en Paraguay y exigió “una postura clara respecto a las vinculaciones políticas y la corrupción”.



Tras las declaraciones del presidente del Partido Justicialista, quien sostiene que el senador Kueider pertenece a La Libertad Avanza, la diputada provincial Gabriela Lena (UCR-JxER) se refirió a la situación del senador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider, tras su detención en Paraguay.



“Una vez más, el kirchnerismo se niega a asumir la responsabilidad por las acciones de quienes han sido actores cruciales en los gobiernos peronistas durante décadas. No solo ignoran a sus dirigentes, sino que además intentan atribuir la responsabilidad a otros partidos ante delitos como este. El senador detenido ha sido una figura central en los últimos gobiernos”, enfatizó la diputada.



Gabriela Lena recordó que “Kueider fue concejal por el peronismo en Concordia, miembro del gabinete de Gustavo Bordet en la intendencia de esa ciudad, y secretario General de la Gobernación en la gestión anterior. Estuvo al frente del otrora poderoso Ministerio de Cultura y Comunicación, manejando toda la pauta publicitaria. Desde 2019, fue senador nacional en una boleta encabezada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, actual presidenta del Partido Justicialista. Durante los ocho años de gobierno de Bordet, Kueider fue una figura central, con amplio manejo de recursos y gran poder de decisión, actuando como armador y jefe de campaña en 2017, 2019, 2021 y 2023. El peronismo no puede desconocer su trayectoria; debe hacerse cargo”.



Agregó luego: “Debe quedar claro que Kueider forma parte del grupo que ha gobernado Entre Ríos en los últimos veinte años, y todos sabemos cómo ha quedado la provincia: endeudada y destruida”.



Para la legisladora, “la situación del exgobernador Sergio Urribarri, las denuncias que ahora afectan al último gobernador Gustavo Bordet, y este hecho que involucra a Kueider —solo mencionando algunos de los casos más conocidos— demuestran sin lugar a dudas los métodos corruptos que les han permitido beneficiarse de manera personal, en detrimento de todos los entrerrianos. Como siempre digo, cuando se roba un peso, se está robando un plato de comida o un vaso de leche de aquellos entrerrianos que no tienen ni para comer”, concluyó.