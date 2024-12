Aluani encabezó el acto inaugural de instalaciones policiales en Nogoyá

La vicegobernadora, Alicia Aluani, participó del acto de inauguración de la instalación de la División Toxicología Departamental Nogoyá, y el nuevo destacamento policial en el Barrio Chañar.

En la tarde de este jueves se inauguró la ampliación del establecimiento de la División Toxicología del anexo de la Comisaría Zona Sur, dependiente de la Jefatura Departamental de Policía con sede en Nogoyá; y la inauguración del nuevo destacamento policial del Barrio Chañar.



Acompañaron a la vicegobernadora el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Néstor Roncaglia; el senador por el departamento Nogoyá, Rafael Cavagna; el intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider; y el jefe Departamental de Policía, Eduardo Godoy.



Inauguración de la ampliación del establecimiento de la División de Toxicología

Al hacer uso de la palabra, la vicegobernadora expresó que “estamos trabajando en el bienestar y en la comodidad de nuestra sociedad” , y afirmó que: “En nuestro gobierno provincial tenemos el enorme desafío de prevenir el delito, y eso requiere respuestas integrales”. Al referirse a la inauguración, explicó que “no es solo un edificio, representa el paso y accionar de parte de nuestro gobierno para el fortalecimiento de nuestras instituciones, el trabajo unido, y cuidado de nuestras familias”.



Asimismo, la mandataria agradeció no solo a toda la fuerza policial, sino también “a los nogoyaenses, porque nosotros tenemos puestas las acciones para tener una sociedad más justa y una sociedad libre de delitos”, y manifestó que: “El futuro no solo de Nogoyá, sino de nuestra provincia, está en acciones como éstas”, y remarcó que se va a “restablecer esa confianza y esperanza que cada uno de nosotros necesitamos”.



Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, destacó el recurso humano de las fuerzas policiales provinciales. “Sé que los mismos policías que integran la división fueron dedicando horas extras para pintar y acomodar este lugar donde lo van a cobijar y van a pasar largas horas trabajando”. Al referirse a la inauguración del destacamento Chañar, expresó que: “Sé que hubo una interacción y aportes de varias personas, del municipio, empresarios, funcionarios y es una demostración que necesitamos la interacción y la articulación de todos los órganos”. Por otro lado, afirmó que desde el ejecutivo van a seguir trabajando para que la sociedad cuente con una policía de proximidad, proactiva y predictiva que “reprima los delitos, entre ellos el narcotráfico, no queremos que haya drogas en nuestras calles”.



Finalmente el jefe de Policía del Departamento Nogoyá, Eduardo Godoy, expresó que: “Como grupo de trabajo, como jefatura departamental, es un día, una tarde muy importante, anhelado desde que nos hicimos cargo de la gestión, desde el mes de diciembre. Teníamos dos proyectos que databan de largos tiempos”, y agregó que: “Ambos proyectos con un mismo fin, ambos proyectos para el beneficio de la sociedad, que en definitiva es nuestro compromiso, es nuestra vocación de servicio desde que nos recibimos”.



Inauguración del nuevo destacamento policial “Barrio Chañar”

El nuevo destacamento policial permanente fue instalado en el barrio Chañar de Nogoyá, una iniciativa articulada entre vecinos, empresarios, funcionarios políticos, y la Jefatura Departamental.



El proyecto se impulsó a través de la donación del terreno para la construcción de la obra, por parte del empresario Federico Boaglio, el apoyo del senador departamental Rafael Cavagna y las gestiones de Daniel Koch, presidente del Club Libertad y ex legislador provincial.



Al respecto, Federico Boaglio, vecino y donante del terreno, expresó que el proyecto “arranca ya por 2016, por un sueño, por unas ganas de hacer algo” y agregó que “ojalá este sea el primero de los proyectos y haya muchos más”.



Por último, las autoridades procedieron a realizar el corte de cinta y recorrieron las nuevas instalaciones.



Otras presencias

Estuvieron presentes la viceintendente de Nogoyá, Desireé Peñaloza; el jefe de Policía de Entre Ríos, Claudio Omar González; el subjefe de Policía de Entre Ríos, Cristian Alejandro Omachea; el director de Toxicología, Alexis Rotundo; la directora de Logística, Estela Marías Jacob; el cura párroco Rafael Micheloud; y el intendente de Lucas González, Luis Alberto Fleischer.