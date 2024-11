La vicegobernadora abrió el Congreso de Discapacidad y Empresas en Paraná

La vicegobernadora, Alicia Aluani, participó del IV Congreso de Discapacidad y Empresas, una iniciativa organizada conjuntamente entre la Red de Empresas Inclusivas de la República Argentina y el Gobierno de Entre Ríos, a través del Instituto Provincial de Discapacidad (IPRODI).

El evento, realizado en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, reúne durante los días 21 y 22 de noviembre a representantes del gobierno, organismos internacionales, sector empresarial, academias y sociedades civiles, bajo el lema “Por el camino de la inclusión”. Además, incluyó la “Expo Inclusión”, una feria de empleo empresarial para personas con discapacidad.



En el acto de apertura, acompañaron a la vicegobernadora la secretaria de Política del Cuidado de Entre Ríos, Ayelén Acosta; el director del IPRODI, Diego Vélez; el codirector ejecutivo de la Red de Empresas Inclusivas para Argentina y Uruguay, Fernando Carotta Derudder; y la funcionaria principal de Operaciones y punto focal de inclusión de personas con discapacidad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Argentina, María Eugenia Quintan.



“Inserción laboral inclusiva, efectiva y real”



Al tomar la palabra, la vicegobernadora expresó que “el objetivo es lograr una inserción laboral inclusiva, efectiva y real en nuestro ámbito”. En ese sentido, afirmó: “Es un orgullo para nosotros que se haya elegido Entre Ríos”. Asimismo, subrayó el compromiso del gobierno provincial: “Estamos convencidos de que la inclusión no es solo un acto de justicia social, sino también un derecho que debemos garantizar. Por eso, la discapacidad es para nosotros el corazón de nuestra agenda, y con nuestra presencia hoy reafirmamos ese compromiso”.



La mandataria también resaltó la importancia del evento como una oportunidad para generar cambios significativos: “Este encuentro es una plataforma invaluable para que el sector privado, las administraciones públicas y las organizaciones sociales trabajen en conjunto. Estamos convencidos de que cada persona tiene talentos y capacidades que pueden contribuir al desarrollo de nuestra provincia. Deseo que este espacio fortalezca el diálogo, inspire nuevas alianzas y brinde oportunidades que transformen vidas”.



Por su parte, la secretaria de Política del Cuidado, Ayelén Acosta, celebró que Entre Ríos haya sido seleccionada como sede, explicando que es la sexta Expo Inclusión que se realiza en el país, pero es la primera que se lleva a cabo fuera del AMBA. También enfatizó que “cuando hablamos de inclusión, no nos referimos solamente a un eslogan o una intención simbólica, sino también a esta decisión concreta de mostrar números, datos, y de trabajar sobre una trazabilidad desde la gestión”. Añadió que “reconocer las capacidades de cada persona, independientemente de su discapacidad, es clave para un crecimiento sostenible. Hay estudios que demuestran que los entornos laborales diversos son más innovadores, productivos y mejoran la calidad de vida de la comunidad”.



Avances y desafíos compartidos



El codirector ejecutivo de la Red de Empresas Inclusivas, Fernando Carotta Derudder, destacó el trabajo conjunto realizado con el gobierno provincial: “marca el inicio de un trabajo y proceso que venimos desarrollando desde hace meses. Entre Ríos ha sido la única provincia que, al día siguiente de aterrizar en Paraná, reunió a todos los ministros y el gabinete para trabajar en estrategias concretas. Cuando uno pasa de la promesa o la palabra a la acción, hay que destacarlo”.



Finalmente, María Eugenia Quintan, representante de la OIT, subrayó la relevancia del congreso: “Este espacio es fundamental para promover los derechos de las personas con discapacidad al acceso al trabajo. A nivel mundial, estas personas representan el 15% de la población. No es una minoría; incorporarlas al mercado laboral es esencial para todos”. También destacó la feria Expo Inclusión como “una instancia clave para crear entornos laborales inclusivos y sostenibles”.



Entrega de reconocimiento



Al cierre del acto de apertura, el codirector ejecutivo de la Red, Fernando Carotta Derudder, entregó una plaqueta de reconocimiento al Gobierno de Entre Ríos, representado por la vicegobernadora Alicia Aluani, como testimonio de la concreción de la feria de empleo para personas con discapacidad, realizada por primera vez fuera del AMBA.