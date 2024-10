Aluani participó del XVII Foro Anual del Consejo Empresario de Entre Ríos

La vicegobernadora de la Provincia, Alicia Aluani, en representación del Gobierno de Entre Ríos, estuvo presente en el acto de apertura de una nueva edición del Foro Anual “Institucionalidad, Competitividad y Desarrollo Sustentable”, organizado por el Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER). La actividad se desarrolló este jueves por la mañana en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná.

El Foro Anual “Institucionalidad, Competitividad y Desarrollo Sustentable” reúne a destacadas personalidades y empresarios representativos de todos los sectores económicos y productivos y a referentes de organizaciones de la sociedad civil.

Un camino hacia un futuro mejor y más sostenible

Al hacer uso de la palabra, la vicegobernadora de la Provincia, Alicia Aluani, agradeció la invitación a participar en la nueva edición del Foro y manifestó: “Para el gobierno entrerriano, esta instancia representa una ocasión invaluable para reflexionar sobre los avances logrados y las dificultades que hemos enfrentado en el último año. Esta mirada retrospectiva no sólo nos permite identificar los desafíos que aún quedan por abordar, sino que también nos impulsa a pensar en un futuro prometedor. Este Foro nos brinda la oportunidad de analizar nuestra realidad actual, considerando la coyuntura que estamos atravesando, pero sin perder de vista los ejes y las políticas que hemos establecido como parte de nuestra gestión para el desarrollo sostenible de nuestra provincia”.

En tal sentido, la vicegobernadora consideró: “No son tiempos sencillos los que nos tocan atravesar. Lo sabemos, pero también sabemos y estamos orgullosos de las potencialidades que tiene nuestra querida Entre Ríos. Y es por eso que tenemos claro que para alcanzar el máximo desarrollo de nuestro sistema productivo y posicionarnos a la altura de provincias hermanas como Santa Fe y Córdoba, estamos obligados a ser más eficientes, más competitivos y fomentar una integración inteligente con el mundo. Para lograr estos objetivos de desarrollo, de progreso y de inclusión, requerimos del esfuerzo conjunto y de la colaboración entre el sector público y el sector empresarial”.

Y continuó: “Estamos convencidos que sólo a través de un trabajo integrado podremos construir un futuro más próspero y equitativo para todos. Para ello, desde el primer día de gestión, el gobernador Rogelio Frigerio nos trazó un rumbo claro: poner toda nuestra acción de gobierno y todo nuestro esfuerzo diario en ordenar las cuentas públicas y así encabezar el gobierno más austero de la historia. El objetivo no es otro más que el de poder poner al Estado al servicio del privado y aliviar la carga que durante años pesó sobre la espalda de los empresarios. Para que finalmente los recursos de la recaudación dejen de engrosar los privilegios de los políticos y mejoren la vida de los entrerrianos, como siempre debió ser”, afirmó Aluani.

Para la mandataria es importante “que el sector privado tenga las manos libres para hacer lo que saben hacer: trabajar, crear riqueza, crear fuentes de trabajo y traer el progreso que nos merecemos, pero que sobre todo necesitamos. Porque para que tomemos dimensión del atraso de Entre Ríos, podemos comparar los datos del empleo público con nuestras provincias hermanas. Mientras que acá alcanza el 50% en Santa Fe es del 32% y en Córdoba es del 26%”, precisó Aluani al tiempo que aseveró: “Estamos todos en el mismo barco y que tenemos objetivos en común con nuestro sector productivo, desde el gobierno provincial diseñamos y estamos poniendo en práctica un programa para lograr alivio fiscal y promover la industria, las cadenas de valor, las economías regionales y el campo”.

Seguidamente, la vicegobernadora mencionó: “Pusimos en marcha también la nueva ley de promoción industrial y vamos a ampliar esos beneficios a más sectores y por un mayor horizonte de tiempo, una vez que hayamos adherido al Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI). Es necesario entonces que todos podamos comprender que la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la creación del RINI le permitirán a Entre Ríos tener por primera vez un entorno estable y previsible para traer inversiones. Como sabrán, Entre Ríos no es una isla, pero aún en tiempo de tanta escasez como éste, estamos poniendo todo nuestro esfuerzo para promover el acceso al crédito para los distintos rubros de la actividad económica”.

En otro tramo de su alocución, Aluani recordó: “También estamos avanzando en una modernización sin precedentes, con el objetivo de eliminar la burocracia y convertir el proceso de realizar trámites ante el Estado en algo ágil y eficiente, porque nosotros estamos para solucionarles problemas, no para crearlos. Una prueba de ello es la implementación del Documento Único de Tránsito, que comenzará a regir a inicios de noviembre y que beneficiará al sector agropecuario. Pero también comenzamos el proceso para implementar el sistema de gestión documental electrónica, gracias a lo cual 288 trámites pasarán a hacerse de manera digital”.

Y reiteró: “Estamos todos en el mismo barco. Es fundamental que entendamos que cada decisión que tomamos desde el Gobierno, ya sea en el presente o en el futuro, serán sentándonos a la mesa y escuchando a todos los actores involucrados en cada rubro de la producción de nuestra provincia. La experiencia nos ha demostrado que tanto el sector público como el privado, cuando actúan aisladamente, no logran el progreso que nuestra provincia necesita. Y hoy estamos ante la posibilidad histórica de concretar el cambio que Entre Ríos ha estado esperando durante tanto tiempo”, subrayó.

“No podemos dejar de pasar la ocasión. Teniendo en claro cuál es el norte que perseguimos y cuáles son los objetivos que queremos lograr, en nombre del gobierno entrerriano los invito a unir fuerzas y a trabajar de manera integrada. Todos los que, como yo y como el gobernador Rogelio Frigerio, amamos y creemos en el potencial de Entre Ríos, tenemos el deber y la responsabilidad de construir consensos sólidos y de fomentar un diálogo permanente. Porque sólo a través de la cooperación y el entendimiento vamos a trazar un camino hacia un futuro mejor y más sostenible para todos los entrerrianos”, cerró Aluani.

Institucionalidad, Competitividad y Desarrollo Sustentable

Por su parte, el presidente del CEER, Ramiro Reiss, expresó las palabras de bienvenida y acompañamiento en la jornada de reflexión y encuentro. “Nos encontramos en un momento histórico donde el sector privado y los empresarios debemos ser protagonistas del cambio. Estamos ante un nuevo régimen económico que exige adaptación y flexibilidad para desarrollarnos en un entorno de nuevas reglas, lo que representa un gran desafío”, dijo Reiss al iniciar su discurso.

“El nuevo gobierno nacional ha establecido que su objetivo será corregir las variables macroeconómicas, generando certidumbre y reglas estables para el desarrollo del sector privado. Esto abrirá oportunidades, pero requerirá de nosotros, como empresas, un nivel de eficiencia y competitividad sin precedentes. Las antiguas barreras de protección que beneficiaban a ciertos sectores a expensas de otros y que finalmente llevaron a un estancamiento general de la economía ya no estarán presentes. Para superar estos desafíos, la inversión en nuevas tecnologías es clave. La adopción de herramientas que ya utilizan otros países y la flexibilidad para adaptarnos a las rápidas transformaciones del mercado y las preferencias de los consumidores son esenciales”, expresó.

En este sentido, el empresario consideró que “la inteligencia artificial se presenta como una herramienta fundamental para responder con agilidad a los cambios. Hoy queremos demostrar que esta tecnología está a nuestro alcance. Nuestro objetivo es que quienes aún no han comenzado a implementarla puedan visualizar su potencial en sus empresas. Para desarrollarnos debemos ser competitivos y evolucionar”, afirmó.

Para Reiss “un Estado ineficiente que no utiliza en forma planificada y responsable los impuestos que aportamos perjudica el desarrollo de nuestra sociedad. Es fundamental que entendamos que el Estado no genera recursos, sino que administra lo que pertenece a la sociedad. Debe ser extremadamente eficiente y austero, recordando siempre que no es dueño de los recursos. Sólo con esta eficiencia se podrá desarrollar la infraestructura provincial alineada con las demandas de la sociedad y de la producción”.

“Desde el Consejo Empresario, a través de su Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, seguiremos trabajando para proporcionar información que permita controlar e informar sobre la evolución de las cuentas públicas provinciales. Nos surge como provincia lograr su desarrollo sostenible y generar empleo privado, formal y de calidad. En los últimos años hemos visto cómo Entre Ríos ha perdido peso dentro del PBI nacional y el aumento del sector público es un indicador de ello. Como referencia, Entre Ríos tiene más de 90.000 empleados públicos, lo que representa un 46% más de empleados por cada mil habitantes que Santa Fe y un 90% más que Córdoba, provincias hermanas de la Región Centro.

Antes de concluir, Reiss destacó: “Compartimos la visión del Gobernador de la Provincia de lograr el equilibrio presupuestario y modernizar el Estado. Lo desafiamos a liderar el camino no sólo para acortar diferencias, sino para posicionar Entre Ríos por encima del resto de las provincias, convirtiéndola en un referente en desarrollo y crecimiento. Necesitamos que sea la provincia más eficiente del país en el uso de recursos públicos, que garantice la transparencia de los actos de gobierno y que la velocidad de respuesta de la gestión administrativa y en la implementación de políticas públicas esté a la altura de las exigencias actuales. Debemos transformar al Estado en un facilitador de la actividad empresarial, no un obstáculo”.

“Sigamos creyendo en nuestras capacidades y en el potencial de nuestra gente. Juntos podemos transformar nuestros desafíos en oportunidades y construir un entorno donde todos podamos prosperar. La historia de nuestro país está llena de momentos de superación. Seamos parte de esa historia creando un futuro mejor para todos”, dijo finalmente el presidente del CEER.

Presencias

Estuvieron presentes en el acto, la vicegobernadora de la Provincia, Alicia Aluani; el presidente del Consejo Empresario Ramiro Reiss; el diputado nacional Atilio Benedetti; el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein; el ministro de Desarrollo Económico Guillermo Bernaudo; y la senadora provincial Claudia Silva. Participan, además, autoridades universitarias, legisladores y funcionarios provinciales y municipales, representantes de diversas entidades de la provincia, profesionales, socios del Consejo Empresario y referentes de organizaciones de la sociedad civil, invitados especiales.