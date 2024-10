Aluani encabezó el acto de juramento de los nuevos Consejeros de la Magistratura de Entre Ríos

El acto de jura de los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, encabezado por la vicegobernadora Alicia Aluani, contó con la presencia del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; el presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Gustavo Hein y el titular del Consejo de la Magistratura, Héctor Mauro Vazón.



Al hacer uso de la palabra, la vicegobernadora expresó: “Es un honor presidir esta ceremonia donde los nuevos consejeros de la Magistratura de Entre Ríos asumen una enorme responsabilidad. A partir de hoy, cada uno de ustedes contribuirá a garantizar el correcto funcionamiento de la justicia en nuestra provincia”, aseveró.



En tal sentido, Aluani valoró el desafío de los nuevos consejeros “que decidieron ser parte activa en la construcción de un sistema de justicia que debe ser justo, transparente, y accesible; de un sistema que es pilar fundamental en nuestra democracia, que debemos defender y cuidar entre todos”. Y agregó: “Esta responsabilidad que asumen hoy no solo influirá en el sistema judicial, sino que también impactará directamente en la vida de cada entrerriano y en la confianza que cada vecino deposita en nuestras instituciones”.



En otro tramo de su alocución, la vicegobernadora manifestó: “Los invito a trabajar con la firme convicción de que cada acción y decisión que tomen de aquí en adelante estará guiada por ese principio de justicia que todos perseguimos. Todos sabemos que este camino no será fácil, que habrá desafíos, decisiones difíciles y momentos de gran tensión. Pero estoy convencida de que ustedes cuentan con la capacidad y el compromiso necesario para asumir este noble rol. Felicitaciones”, cerró Aluani.



Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura, dio la bienvenida a todos los presentes en la nueva instancia de renovación de autoridades del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos y destacó “el compromiso con el que van a asumir una nueva etapa en el Consejo de la Magistratura, en un proceso de selección de magistrados que, digo sin ningún temor, es virtuoso comparando los distintos modelos que hay en todo el país”. Y valoró: “Tenemos la particularidad de contar con un sistema muy equilibrado en la conformación de los estamentos y en los procedimientos de selección”.



Seguidamente, manifestó: “Hace muy poco participamos en un curso sobre inteligencia artificial, control de constitucionalidad e interpretación constitucional, donde pudimos ver las características de sistemas diferentes en el proceso de selección de magistrados, que creo que en la dinámica de estos tiempos es muy importante también tener la posibilidad de revisarlo. De la misma manera que se hizo en el 2022, posiblemente demos un debate para analizar algunas modificaciones que creo que van a ser positivas”, subrayó.



Asimismo, Vazón destacó que el Consejo de la Magistratura “tiene la riqueza de permitir que las organizaciones de la sociedad civil y gremial puedan participar del estamento, lo mismo que los funcionarios y empleados judiciales. No se circunscribe solamente a una visión del derecho específicamente y tenemos la posibilidad de contar siempre con esa visión, cuanto más crítica mejor, sobre la posibilidad de tener un organismo tan abierto y a su vez que es absolutamente enriquecedor en la selección de magistrados”, aseveró tras recordar que el objetivo que tiene el Consejo de la Magistratura “siempre es propender a la mayor calidad de los magistrados que tenemos el honor de participar en este proceso de selección y en la búsqueda siempre de los mejores estándares de calidad, por supuesto, en la selección de magistrados”, dijo finalmente.



Consejeros



La Magistratura quedó integrada por Álvaro Gastón Piérola, Fabiola María Livia Bogado Ibarra, Federico José Lacava, y María Andrea Cavagna en representación de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos; Alberto Joaquín Sampayo, Andrea Belén Saxer, Enzo Ramiro Cabrera y María Inés Ríos por el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos; y María Elena Luchesi y Darío Omar Cagliero Heredia por los empleados judiciales de Entre Ríos.



En representación de las universidades juraron Juan Pablo Filipuzzi, por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER); Alejandro César Caudis, por Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER); Alejandro Patricio Grandoli y Silvina Marta Pagliotto, por la Universidad Católica Argentina (UCA). Por las organizaciones sociales profesionales y/o sindicales, prestaron juramento María Paula Armándola, Matías Daniel Chiosso, Sabrina Rojas e Iván Emanuel Vea.



Otras presencias



Participaron de la ceremonia, la vicepresidenta del Superior Tribunal de Justicia, Laura Soage; el defensor General, Maximiliano Benítez; el secretario de Justicia de la Provincia, Martin Acevedo Miño; la presidenta de la Sala Número 2 en lo Civil y Comercial, Gisela Nerea Schumacher y el secretario de la Honorable Cámara de Senadores, Sergio Avero. Estuvieron presentes, además, autoridades universitarias, consejeros e invitados especiales.