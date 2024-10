En la UCU, Aluani participó de la presentación del libro “Una vida plena para los adultos mayores”

La vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, junto al rector de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), Héctor Sauret, participaron de la presentación del libro “Una vida plena para los adultos mayores. Construyendo puentes que promuevan la participación activa intergeneracional”, escrito por Ignacio Katz.



En el Salón de Actos de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), la vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, junto al rector de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), Héctor Sauret, participaron de la presentación del libro “Una vida plena para los adultos mayores. Construyendo puentes que promuevan la participación activa intergeneracional”, escrito por Ignacio Katz, con la colaboración de Martina Tálamo y Graciela del Valle Ahumada.



En la oportunidad, también estuvo presente el senador por el departamento Uruguay, Martín Oliva; el diputado Silvio Gallay; la viceintendente de Concepción del Uruguay, Rossana Sosa Zitto. Además, Ricardo Masramon, decano de Facultad de Ciencias Médicas; autoridades académicas, docentes y alumnos universitarios.



Allí la vicegobernadora Aluani agradeció la invitación y valoró la convocatoria a la presentación: “Este libro abre un debate que nos lleva a pensar que tenemos que tener políticas públicas que garanticen el respeto que los adultos mayores merecen” y que “para tener una vida digna se necesita rever un poquito la temática de qué es lo que nosotros pensamos y qué es lo que nosotros sabemos acerca de lo que es la vejez, y debemos que desandar ese camino de trabas que tenemos al pensar en un adulto mayor como una persona que ya no puede tener otra expectativa de vida más que esperar su fin, algo que no tiene que ser así”.



También remarcó que “tenemos que volver a reivindicar el valor de la familia y el valor del adulto mayor inserto en esa familia, volver otra vez a ese nido donde nos encontramos con nuestros seres queridos que nos acompañan y nosotros gozamos de esa compañía” y que “muchas veces haciendo recorrido por las distintas comunidades, nos dicen que tratemos de que el trabajo sea en el lugar donde ellos nacieron, donde lo tenemos para que nosotros podamos ver crecer nuestros nietos y esa es una gran realidad”.



Por último hizo hincapié en la importancia de que “todos los adolescentes y los niños tengan una lectura de este libro y que debatan este tema tan importante en esta época de la vida donde necesitan el afecto y el cariño de sus seres queridos” y que desde el gobierno provincia “tenemos esas políticas públicas que realmente dignifiquen al adulto mayor” y “crearesos puentes intergeneracionales para que todos vayamos hacia ese mismo lado, a tener la figura del adulto mayor como algo importante en nuestras vidas”



Durante la ceremonia, el rector de UCU, Héctor Sauret, expresó que con la presentación de este libro “venimos a cumplir un rol que tiene que ver con la extensión universitaria, como una contribución que la universidad debe cumplir llevando a la sociedad un aporte para que podamos generar una cultura de la inclusión”.



Luego, detalló que “la ciencia, la tecnología y las terapias de readaptación en la segunda mitad del siglo XX luego de la posguerra generaron una mayor expectativa de vida y esa mayor expectativa de vida se afianza con el correr de los años. No obstante, no ha ido acompañada de una vida con dignidad. En este sentido, agregó manifestó que “lo que declinó es el afecto, el amor, el acompañamiento, la plenitud del ser humano”.



Por su parte, la viceintendente Rossana, Sosa Zitto se sumó a las felicitaciones por el libro y manifestó que “desde inicios de este año, desde la Municipalidad de Concepción del Uruguay, en el marco de acciones concretas en pos de trabajar y abordar la temática de personas mayores, creamos la universidad abierta para personas mayores que se implementa en distintos espacios municipales y donde relevamos cuáles son los deseos de esos adultos mayores en los distintos barrios de la ciudad”.



“Una vez que uno se jubila, se cree que la vida ahí termina y en realidad tenemos que generar espacios también para ellos y más allá de la educación de estos espacios, con la idea de que ese sea un lugar de encuentro para ellos mismos”, agregó



Luego, Ricardo Masramon, decano de la Facultad de Ciencias Médicas, habló sobre la importancia de generar los puentes intergeneracionales: “Tiene que ser un puente donde nosotros, los que ya estamos subidos en edad, tenemos que transmitir a los jóvenes nuestra experiencia, sin ningún tipo de recelo, sin ningún tipo de mezquindad, dar todo lo que uno tiene para que a ellos no les lleve todos los años que a nosotros nos ha llevado a llegar a donde estamos. Ellos lo tienen que quemar en etapas rápidas para poder superarnos y con creces”.



En el marco de su visita a Concepción del Uruguay, la vicegobernadora Aluani visitó y recorrió las instalaciones del Centro Especializado de Detección Temprana y Tratamientos de la Asociación de Lucha contra el Cáncer (ALCEC).