Viale: “Tendremos la oportunidad de seguir confiando en nuestro proyecto político que ha transformado la ciudad”

El actual intendente de Viale y precandidato a la reelección por “Juntos por Viale”, Carlos Weiss, dijo en la culminación de su campaña electoral que el domingo “tendremos la oportunidad de seguir confiando en nuestro proyecto político que ha transformado la ciudad”



Weiss, afirmó: “Hoy cerramos esta primera etapa de la campaña y estoy muy agradecido con toda la gente que me rodea y acompaña. Este domingo 13 tenemos la gran oportunidad de seguir confiando en un proyecto político que ha transformado la ciudad. Pero eso no es todo, tenemos la oportunidad histórica de cambiar nuestra provincia para siempre”, enfatizó



De cara a los comicios del domingo, señaló: “Quiero pedirle a todos los vialenses que vayan a votar, que se expresen en las urnas. Ha sido una campaña tranquila en nuestra ciudad, nosotros no atacamos ni difamamos a nadie y estamos convencidos de que los comicios van a desarrollarse con total tranquilidad y respeto por la decisión democrática de los vecinos”



En su mensaje le señaló a su equipo: “Algunos para pegarnos dicen que nosotros somos más de lo mismo y proponemos seguir por el mismo camino. Claro que proponemos seguir por el mismo camino, nuestro camino ha sido el de las obras: con más calles, más cordón cuneta; el camino de los servicios básicos, con las lagunas cloacales y la planta de tratamiento; el camino de la seguridad, con más cámaras, más luminarias led y el Sistema de Alerta Comunitaria”



Y agregó: “Nuestro camino ha sido el del desarrollo industrial, con obras en el Parque Industrial y la radicación de más empresas; la transformación de los espacios públicos, con más plazas, el nuevo Centro Cultural, las mejoras en el Polideportivo Municipal. Y así podemos seguir. Porque nuestro camino es el camino del hacer”, resaltó.



“Por eso quiero invitarlos, a todos los vialenses, a que juntos sigamos trabajando por esa ciudad que soñamos y por la provincia que nos merecemos. Estoy convencido de que estamos en la dirección correcta y juntos a Rogelio Frigerio como gobernador vamos a poder hacer grandes cambios. Los invito a seguir transformando la ciudad”, cerró Weiss.