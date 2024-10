Frigerio participó de un encuentro de equipos técnicos de la Región Centro sobre educación

El encuentro, que tuvo lugar en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, reunió a actores de la educación de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.





Al hablar en el acto, el gobernador dio la bienvenida a “Entre Ríos, la cuna del federalismo y de la organización nacional; y también la cuna de la educación”. Y agregó: “Esa Entre Ríos que Urquiza soñó creo que está bastante lejos, sobre todo en términos educativos, de la Entre Ríos que hoy tenemos”, dijo el mandatario y entendió que “esto es producto del abandono de la dirigencia política respecto a este tema, el abandono de los alumnos y también el abandono a los docentes, que son víctimas de esta situación”.







Luego se refirió a una evaluación que se llevó a cabo en casi 200 escuelas entre alumnos de segundo grado, donde “los resultados no son buenos. Nos tienen que llenar de preocupación y nos tienen que motivar más que nunca a ocuparnos en resolver el drama de la caída estrepitosa de la calidad de la educación en nuestro país, en la región y en nuestra provincia”.







En ese marco, mencionó que “básicamente el 80 por ciento de los evaluados, alumnos de segundo grado, leen con dificultad, no entienden lo que leen, leen lentamente, palabra por palabra. Esa es la realidad que tenemos hoy, muy distinta incluso la realidad que había en nuestra provincia un siglo atrás”.







Atribuyó la responsabilidad, no sólo a la dirigencia política, sino también a la dirigencia gremial. “Durante muchos años en nuestra provincia la responsabilidad de las decisiones sobre la educación fue delegada a los gremios, desligándose el gobierno así de la responsabilidad sobre uno de los principales bienes públicos de nuestra sociedad”, advirtió el mandatario.







Luego valoró la herramienta de la evaluación como “una brújula que nos indica hacia dónde tenemos que ir; y claramente lo que nos están indicando las distintas evaluaciones que estamos llevando adelante, es que tenemos que ir hacia otro lugar, no hacia el lugar donde estamos yendo en las últimas décadas”. Por eso, “estas reuniones que estamos teniendo desde el primer momento de la gestión en la Región Centro, para mí son muy relevantes”, manifestó.





Por su parte, el secretario general del Consejo Federal de Educación, José Thomas, precisó que dicho organismo “intenta generar políticas entre todas las jurisdicciones para lograr una educación lo más equitativa e igualitaria en toda la Argentina, y a su vez respetando las profundas particularidades de cada contexto. Que la Región Centro se junte para mejorar en su región, habla muy bien de esta gestión. Estas nuevas gestiones están empujando con datos y es la forma de poder tomar buenas decisiones en política general y en política educativa en particular”, concluyó.







Finalmente, la presidente del Consejo General de Educación, Alicia Fregonese, agradeció la presencia del gobernador Frigerio en el “primer encuentro técnico sobre evaluación, algo tan importante para nuestro sistema educativo y para todo el plan de educación que tenemos 2024-2027”.







Estuvieron presentes, además, el ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra; su par de Santa Fe, José Goity; el presidente del Ente Región Centro de Entre Ríos, Jorge Chémes; y su par de Santa Fe, Claudia Giaccone.