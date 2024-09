Sumario por “ausencias injustificadas”

Cristian Dumé que este miércoles asumió como responsable de Anses Paraná y anteriormente fue trabajador en planta permanente del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) fue sancionado por no asistir varias veces a su lugar de trabajo.



El decreto Nº 1007/24 fue publicado en el Boletín Oficial Nº 27.860 con fecha del lunes 27 de mayo de 2024 y trascendió, periodísticamente, esta semana tras la asunción del funcionario ahora en la órbita nacional.



Faltas injustificadas

Allá por mayo, con la firma del gobernador Rogelio Frigerio y del ministro Manuel Troncoso se informó que Dumé tuvo más de 10 faltas injustificadas en su trabajo durante los meses de febrero y marzo del presente año. No fue a su lugar de trabajo habitual y tampoco se informó de alguna tarea especial (adscripción) que lo justificara.



Cabe destacar que el exempleado del Iosper anteriormente había estado trabajando temporalmente en la Cámara de Diputados hasta el 10 de diciembre de 2023. Al dejar de prestar servicios allí, no se tiene constancia de que haya vuelto a su puesto regular ni de que alguien controlara su asistencia después de esa fecha.



Según los registros de asistencia, no marcó su presencia en 38 días entre el 1 de febrero y el 29 de marzo de 2024, lo que ha generado preocupación.



La Subsecretaría Legal y Técnica sugirió que se inicie un sumario administrativo (investigación interna) porque su comportamiento podría violar las reglas del empleo público de la Provincia.





Además, se menciona que la Ley 9755, que regula el empleo público en la provincia, junto con su modificatoria y otros decretos, son las normativas que se seguirán para procesar este caso.

¿Quién es Dumé?

El contador es “especialista en impuestos y negocios de la construcción” así como también “en administración y desarrollo de empresas, tal como se lo presenta en el portal web de la firma Devinnsa que lleva adelante con dos referentes que han tenido su paso por el peronismo local como Gastón Grand y Pedro Raiteri.



Además, Dumé también es el tesorero del Club Atlético Estudiantes (CAE) de Paraná donde mantiene vínculos no sólo con sus socios sino también con el presidente de dicha institución, Emilio Fouces. Esa relación le permitió ser uno de los peritos de parte aportados por la defensa de Sergio Daniel Urribarri en las causas que investigan delitos de corrupción. En esos tiempos fue adscripto al Poder Legislativo.



Dumé supo ser auditor del Iosper y al mismo tiempo ser contratado de obra en el Concejo Deliberante cuando su socio, Gastón Grand, era el presidente del organismo como viceintendente de la ciudad durante la gestión de Blanca Osuna, publicó.

Fuente: APF Digital – El Entre Ríos.