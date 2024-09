Continuó el tratamiento del proyecto de promoción de la bioenergía

En una reunión conjunta, las comisiones de Energía y de Comercio, Industria y Producción, que presiden Lénico Aranda y Juan José Bahillo, respectivamente, continuaron el tratamiento del proyecto que establece el marco legal para la promoción y el desarrollo de la producción, autoconsumo y comercialización de biocombustibles y bioenergía. En esta ocasión, participó como invitado Pablo Sánchez, integrante de la Cámara de Biopymes de Entre Ríos (Cabioper).



La iniciativa, presentada por el diputado Bahillo, prevé la promoción de la producción de biocombustibles y bioenergía, con una implementación enfocada dentro del sector agroindustrial y entre los diversos actores vinculados a la producción en el ámbito provincial.



“Venimos trabajando hace un tiempo con esta idea de las energías renovables, de los biocombustibles y de la necesidad que tiene la provincia en materia energética, en la que somos extremadamente ineficientes y deficitarios”, comentó Sánchez. “Desde la Cámara de Biopymes vinimos a acompañar y ayudar en este proyecto de ley”, agregó.



“En la Región Centro, que no es generadora de gas ni de petróleo, tenemos materia prima y tenemos residuos de cosecha y subproductos que pueden ser las fuentes de la energía que necesitamos”, explicó.



El dirigente, además, advirtió que la agroindustria se ve obligada actualmente a buscar alternativas que reemplacen a las energías tradicionales. En ese sentido, dijo que existen en la provincia experiencias en la transformación de la soja, que es la principal materia prima, para producir aceites desgomados. “Hoy, si no tienen el destino de biocombustible, ese aceite tiene que salir de la provincia a granel”, agregó.



Inmuebles del Estado



La comisión de Legislación General analizó un proyecto de ley, remitido por el Poder Ejecutivo, que establece la creación de una Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de Entre Ríos. El diputado Marcelo López, que preside dicha comisión, aseguró que es una necesidad contar con un ente que controle y cuide el uso y destino de los bienes diseminados por toda la provincia, pensado en darle la utilidad más apropiada.



En diálogo con Diputados Medios López graficó algunas situaciones en las que sería conveniente contar con una agencia como la que propone ésta iniciativa. “Sabemos de algunas propiedades que han sido usurpadas o en otros casos permanecen ociosas sin ocupación, mientras existen dependencias que necesitan de un lugar físico para funcionar; por lo que si no empezamos a controlar todas estas situaciones, también le terminan generando un perjuicio al Estado”, aseguró.



Participaron de la reunión de comisión representantes del Poder Ejecutivo –Matías Plugoboy, coordinador de Asuntos Legales Estratégicos de la Gobernación, y el arquitecto Guillermo Marcone– quienes se explayaron sobre los fundamentos que respaldan la creación de la Agencia que se encargará de administrar los inmuebles del Estado, y respondieron las consultas de los legisladores presentes.