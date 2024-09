El Senado sancionó por unanimidad la adhesión al Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias

Este miércoles se realizó la 13ª Sesión Ordinaria correspondiente al 145º Período Legislativo presidida por la vicegobernadora y presidente de la Cámara de Senadores, Alicia Aluani. Durante la sesión, con el consenso de ambos bloques, los senadores sancionaron la adhesión provincial a la Ley Nacional Nº 27.743

Adhesión a la Ley Nacional Nº 27743

Durante la Sesión se dio tratamiento sobre tablas al expediente 27.258, un proyecto de ley remitido por el Ejecutivo mediante el cual la provincia de Entre Ríos adhiere al título II artículos 18 al 44 de la Ley Nacional Nº 27.743, que reglamenta el Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de la Seguridad Social.

El proyecto, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados, fue sancionado por unanimidad por los legisladores del Senado. Al respecto, el senador José Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos) calificó como importante su aprobación, y explicó que: “Se da la posibilidad a los argentinos de poder estabilizar y declarar totalmente bienes, muebles o inmuebles, moneda nacional y moneda extranjera. Esta posibilidad de blanqueo, tiene una primera etapa que es muy importante, que es el 30 de septiembre, donde los contribuyentes que puedan blanquear estos bienes van a estar facilitados de pagar una cuota menor”. Y continuó: “La provincia de Entre Ríos, para no quedar en desfasaje con otras jurisdicciones, necesita adherir para que los contribuyentes que blanqueen a nivel nacional no sean alcanzados por impuestos provinciales y las sanciones que puede establecer nuestro código fiscal y la ley positiva”.

Al respecto del tratamiento en la Honorable Cámara, el senador explicó que los 17 senadores se abocaron a estudiar esta ley, y destacó que: “Hemos recibido el importante apoyo técnico y sustento del Consejo Profesional de Ciencias Económicas”. Para finalizar, el legislador de Diamante afirmó que: “Estos impuestos, que se van a cobrar a través del blanqueo, van a ser de carácter coparticipable, con lo cual se va a beneficiar a la provincia de Entre Ríos, y por supuesto, a los 83 municipios de la provincia”.

Por su parte, el senador Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos) tomó la palabra para anunciar el acompañamiento del Bloque a la sanción de la adhesión. Al respecto del análisis del proyecto, explicó que su bloque se interiorizó en profundidad, y expresó que: “Nuestra economía no está transitando una situación normal y este instrumento puede contribuir a que los capitales blanqueados se inviertan y la economía adquiera algo de dinámica. Creemos que también va a contribuir con la recaudación fiscal y ponderamos algunas cuestiones en esta normativa nacional vigente”. También describió que el régimen de regularización brinda “chances de pagar ingresos personales, con una alícuota establecida del 0.45 y dejando congelado el pago de este impuesto hasta 2023, y después la estabilidad fiscal desde el 2028 a 2038. Se va a poder pagar bienes personales con alícuotas del 0.45 hasta 2027, congela bienes personal, después le da estabilidad fiscal de 2028 a 2038, 10 años de estabilidad fiscal”.

Asimismo, el legislador aclaró que ya “en 2017 hubo una normativa de regularización del blanqueo, ingresos de contribuyentes a ese blanqueo, y después que blanquearon, se levantaron las alícuotas del 0.25 a 0.75”, y que a la actualidad “el blanqueo nacional, lo que perdona es lo que cobra AFIP: ganancia, IVA, bienes personales. El tema es la regularización de esos activos y los ingresos no declarados. Si la provincia no adhiere, y el contribuyente está inscripto en ingresos brutos, o en profesiones liberales, a esas posiciones hay que regularizarlas. Y si concretamente nosotros con prontitud no aprobamos este instrumento, mal puede el profesional en Ciencias Económicas brindar asesoramiento a sus clientes que son nuestros contribuyentes”.

Por otro lado, el senador Sanzberro destacó a la dirigencia del Senado y puso en valor su gestión: “Esta prontitud y agilidad en el tratamiento tiene que ver con brindar a nuestros contribuyentes un marco de certidumbre. Una vez más desde nuestro bloque estamos dando muestras acabadas de responsabilidad y a la hora de ser convocados para contribuir por la tarea del Gobierno, acá estamos apostando con los dos tercios y acompañando este régimen de regularización”.

Finalmente, el senador Rubén Dal Molín (Federación – Juntos por Entre Ríos), adhirió a la explicación de senador precedente en la palabra respecto al “tratamiento express”, y detalló: “Nosotros estamos aprobando hoy la adhesión a una Ley Nacional que en verdad ya tiene vigencia en la provincia de Entre Ríos. Nosotros no vamos a poder modificar ningún aspecto de esta ley nacional. Y digo esto, porque está enmarcada en una ley que tal vez como espacios plurales que integramos esta Cámara, tenemos algunas diferencias en el marco de la Ley general 27.258, pero venimos a tratar exclusivamente la adhesión a una Ley”.

Además, el senador hizo referencia al “tratamiento express” de la ley 10.463 de autoría del actual diputado Juan José Bahillo, sancionada en noviembre del 2016:“El objetivo de la ley, de acuerdo a lo que señalan los diarios de Sesión, era que los entrerrianos tengan los mismos beneficios que tienen los contribuyentes a nivel nacional con la ley que en ese momento se aprobaba. Si comparamos la ley es una ley espejo con la que aprobamos hoy, salvando las diferencias formales, es igual. Por lo tanto, eso nos da seguridad, ya que la urgencia con la que la tratamos era una de las preocupaciones que nos expresaron”. Por otro lado, el senador se refirió a “la preocupación en relación a lavado de activos o algún tipo de beneficio”, y explicó que “en el artículo 43 de la ley Nacional que hoy estamos adhiriendo, es muy claro en ese aspecto en cuanto a preservar esta cuestión, y lo que rige la ley 11.683, las modificaciones, las responsabilidades que le caben”.

“Lo que interesa en mi criterio es el artículo 42, que es la adhesión de las jurisdicciones nacionales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los impuestos y tasas locales, que en el fondo terminan siendo coparticipables. La urgencia tiene que ver con el artículo 23 que define etapas de la Ley Bases, y la primera etapa concluye el último día de este mes, donde la necesidad de abrir una cuenta será la única posibilidad que aquellos que quieran blanquear puedan hacerlo en físico. Las otras etapas no van a permitir el ingreso de dinero en dólares en físico. Por cuanto nos parece que, atendiendo estos tiempos, comprendimos todos que la urgencia determinaba, tal vez, analizar prontamente esta ley”, concluyó.

Proyectos de Senadores derivados a Comisión

A pedido del senador Martín Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos) se tratará nuevamente en la Comisión Asuntos Municipales un proyecto de ley de autoría del senador Gay, y de los senadores Miranda, Maradey, Maidana, Gieco, y Fuertes, por el que se modifican el inciso i) del artículo 95 y el artículo 119 de la ley 10.027, expediente n° 14.306 unificado con el expediente n° 14.321.

Además, el senador Víctor Sanzberro y Martín Oliva solicitaron el ingreso y posterior giro a la Comisión de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda el proyecto de Reforma de Régimen Industrial, expediente nº 30.093, de autoría de los senadores Sanzberrro, Berthet, Conti, Cosso, Díaz, Domínguez, Miranda, Oliva y Silva, por el que se propician modificaciones a l artículos de la ley 11.071

Proyectos con Media Sanción de Diputados

Proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo en revisión, sobre transparencia y ética pública. A la Comisión de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos.

Proyecto de ley de autoría del diputado Rossi y los diputados Rogel, Pérez, Gallay, Taborda, Lena, Streitenberger, López, Romero, Rastell y Aranda en revisión, por el que se modifica el artículo 6° de la ley n° 7.555. A la Comisión de Legislación General y de Asuntos Municipales.

Proyecto de ley de autoría del diputado Godein y los diputados Aranda, Romero, Gallay, Pérez, Taborda, Lena, Rogel, López y Rossi en revisión, por el que se modifican artículos de la ley n° 10.027. A la Comisión de Legislación General y de Asuntos Municipales.

Proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo en revisión, mediante el cual la provincia de Entre Ríos adhiere al “Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones” (RIGI). A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Proyecto de ley de autoría de la diputada Romero y los diputados Streitenberger, Godein López, Bentos, Vázquez, Gallay, Taborda, Maier, Aranda, Pérez, Lena, Rastelli, Rossi y Rogel en revisión, por el que se declara patrimonio histórico cultural “el templete” y demás instalaciones erigidos en el sitio donde murió lázaro blanco. A la Comisión de Mercosur, Turismo y Deportes.

Proyecto de ley de autoría del Poder Ejecutivo devuelto en revisión, por el que se crean un total de cuarenta cargos en el ministerio público fiscal, en el ámbito del poder judicial. A la Comisión de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda.

Proyecto de ley de autoría del poder ejecutivo devuelto en revisión, por el que se crea un total de cuarenta cargos, en el ámbito del poder judicial. A la Comisión de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General.

Proyecto de ley de autoría del Superior Tribunal de Justicia devuelto en revisión, por el que se crean un total de setenta cargos en el ámbito del poder judicial. A la Comisión de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda.

Homenajes

Claudia Silva (Paraná – Más para Entre Ríos) realizó un homenaje a los docentes entrerrianos y expresó: “En un contexto difícil en el que la educación enfrenta desafíos que no podemos ignorar, es más que importante destacar la tarea que ellos realizan. Los docentes no solo transmiten saberes, sino que también forman ciudadanos comprometidos”.

Rubén Méndez (Islas del Ibicuy – Juntos por Entre Ríos), homenajeó el 95º aniversario de la ley promulgación de la ley 11.544. “Se puede afirmar categóricamente que la reducción de la jornada laboral fue una bandera de lucha durante siglos, al tope de los logros de los trabajadores”, ratificó.

Gladys Domínguez (Feliciano – Más para Entre Ríos) rindió homenaje a los 50 años de la Escuela Primaria Nacional Normal Superior, Ramón de la Cruz Moreno y remarcó que: “La educación es un eslabón primordial para proponer el desarrollo y crecimiento de nuestro norte