Diputada Lena: “Cuando roban al Estado, están robando una ayuda a una familia que no tiene para comer.”

La diputada provincial, Gabriela Lena, sostuvo que “estamos trabajando mucho en este proyecto de Ley de Ética Pública y lo que se agrega a esto es el proyecto de Ficha Limpia, porque además de servir a la calidad institucional, estoy convencida que sirve para que los fondos de los entrerrianos vayan a la población y no al bolsillo

de algunos corruptos. Porque cuando roban al Estado están robándole a losentrerrianos la posibilidad de tener una escuela más, una ruta arreglada que evitemuertes, un camino por dónde sacar la producción, una ayuda social a unafamilia que no tiene para comer”.

Más adelante la legisladora provincial expresó: “Seguramente habrá algunospensando que no es el momento de tratar esto cuando estamos en una crisis sin antecedentes, cuando los salarios son bajos, cuando hay mucha gente que notiene para comer… Pero creo que es justamente ahora el momento porque eldinero del Estado es uno, y nosotros queremos que se usen para dar respuestas alas necesidades de la gente y no que se lo lleven los corruptos en sus bolsillos. Poreso sabemos que es muy importante este tema. Queremos que losinescrupulosos no puedan robar los recursos de los entrerrianos, que no sepuedan desviar fondos que están destinados al desarrollo de la provincia porquecuando pasan estas cosas, no se pueden brindar servicios básicos a lapoblación”, enfatizó.

“Con la Ley de Ética Pública estamos reglamentando los artículos 39 y 40 denuestra Constitución Provincial que, inexplicablemente, nunca se reglamentaron.

Es importante precisarlo en una norma escrita para no dejarla a la libre

interpretación de cada uno” afirmó Lena.

En particular sobre la Ley de Ética Pública especificó: “Alude a la cultura, a lasreglas de garantizan que todos los funcionarios tienen que actuar en función delinterés público. Y el mismo debe ser amplio y no basado en sus propios intereses.

El derecho que tienen todas las personas a ser elegidas no puede ser másimportante que la necesidad de que los lleguen al gobierno sean los más éticos,las buenas personas. Por eso la Ficha Limpia lo que busca es impedir queaquellos que tienen doble condena puedan acceder a un cargo electivo que lesgarantice obtener fueros o a un cargo público que les permitan acceder al poderponer trabas en sus propios procesos judiciales.”

Finalmente Lena, sostuvo: “Lo que nosotros vemos es que la causa de muchasde las cosas que sufrimos ha sido por todo lo que se robaron los que estuvieronantes, como así también el desprestigio de todo lo público, tiene que ver con quese ha ignorado la ética pública. La desconfianza sobre el valor de la palabra esfruto, asimismo, que algunos funcionarios pudieron actuar en función de sus intereses mezquinos y no de los intereses de todos los ciudadanos”