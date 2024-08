Impulsan una ley para rescatar las culturas chaná y charrúa

Los diputados trataron un proyecto que tiene el objetivo de resguardar la herencia de los pueblos originarios, así como otra iniciativa que declara patrimonio inmaterial a los dialectos de los descendientes de alemanes del Volga. En otra comisión, abordaron el régimen de transición de gobierno.



La comisión de Cultura y Turismo, que preside Mauro Godein, se reunió este miércoles para estudiar una serie de proyectos de ley. Uno de ellos, presentado por Gabriela Lena, prevé declarar la emergencia en materia cultural – lingüística de los idiomas originarios chaná y charrúa con la finalidad de resguardarlos, como así también a su cultura, en todo el territorio de la provincia.



Además, los legisladores trataron un proyecto del diputado mandato cumplido Julián Maneiro, que propone instituir el 3 de febrero de cada año como Día de la Cultura Chaná, en conmemoración del nacimiento de Blas Jaime, considerado el último hablante chaná.



Por otro lado, analizaron una iniciativa de Mariel Ávila que declara patrimonio inmaterial de la provincia a la variedad lingüística con base en los dialectos del alemán franco-renano, de Hesse y del Palatinado, hablada por los descendientes de los alemanes del Volga en el territorio entrerriano.



Del encuentro participaron y brindaron aportes a estas iniciativas la directora general de Derechos Humanos, Gracia Jaroslavsky; el músico, escritor e investigador de la cultura entrerriana Víctor Acosta, la docente e investigadora María del Rosario Crick y el director de Cultura de Valle María, Darío Wendler.



Cultura chaná



“La chaná es una cultura fascinante, superior, que vivió hace 2.800 años en más de la mitad de la provincia, desde Gualeguaychú hasta La Paz. Podríamos estar superorgullosos, porque estaba a la altura de las culturas incas, mayas y aztecas”, afirmó Acosta.



“Tenían su propio idioma, cosmovisión religiosa y calendario; eran agricultores y ecológicos; tenían médicos, ejército; sus casas no eran chozas sino que eran cuadradas, con habitaciones y baño”, describió, en base a lo comprobado en más de 300 excavaciones científicas que se han realizado en Entre Ríos.



En cuanto al proyecto de Lena, Víctor Acosta, fundador del grupo Las Voces de Montiel, expresó: “Está muy bien encaminado, porque desde 2005, cuando Don Blas Jaime apareció como el último chaná hablante, se han realizado investigaciones, películas y libros, y llegamos a 2024 y todavía no ha llegado esa información valiosísima a los distintos niveles de la educación formal”.



El proyecto de ley prescribe que el gobierno deberá desarrollar políticas públicas para rescatar, documentar, digitalizar, editar, enseñar y difundir los idiomas originarios. Además prevé la firma de convenios para investigación y la difusión de estas lenguas en medios de comunicación, entre otras acciones.



Transición de gobierno



Las comisiones de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, que preside Gabriela Lena, y de Legislación General, que encabeza Marcelo López, se reunieron para volver a analizar el proyecto de Régimen Legal de Transición de Gobierno, el cual fue devuelto en revisión por el Senado.



La norma obliga a un gobierno saliente a brindar información al gobierno electo, para lo cual se establece la conformación de una comisión; a la vez que limita la posibilidad de realizar designaciones o recategorizaciones de personal en el último año de gestión, con algunas excepciones fundadas.



En el Senado se realizaron cambios de redacción en algunos artículos, pero además “ha sacado del texto aprobado en Diputados que la comisión que va a hacer de nexo en la transición sea ad honorem y también la responsabilidad de aquellas personas que no den los datos necesarios”, señaló Lena.



Tras el intercambio entre los diputados, se acordó insistir con la redacción original que oportunamente tuvo media sanción de la Cámara baja.