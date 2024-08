El intendente de Viale se mostró cauteloso ante la posibilidad de una alianza con LLA

El intendente de Viale por Juntos por Entre Ríos, Carlos Weiss, se refirió a la posibilidad de un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA). La idea comenzó a circular hace tres semanas tras el encuentro entre el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Allí, según se indicó en distintas notas periodísticas, se habría hablado respecto a una eventual alianza electoral para las elecciones de medio término de 2025.

El actual escenario económico y político van dotando a las elecciones legislativas de 2025 de un carácter determinante para el futuro de LLA habida cuenta de las dificultades –por errores propios y aciertos de las distintas oposiciones- que ha exhibido en el Congreso de la Nación, donde ha sumado reveses importantes en ocho meses de gestión.

Weiss, en manifestaciones a Debate Abierto, se refirió al Centro Cultural Recreativo y Deportivo que se construirá a partir de la transferencia de un inmueble del Estado Nacional a la Municipalidad; realizó un balance de las obras que se desarrollan optimizando recursos y en cuanto al contexto político se mostró “responsable y cuidadoso” y no arriesgó pensar en acuerdos políticos.

Punto de vista

En el escenario político, Weiss señaló a Debate Abierto que hay que “fortalecer Juntos por el Cambio, donde sigamos trabajando y apostando al diálogo, más allá de los posibles acuerdos”. En este sentido opinó que “sería contradictorio que me expresara sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con LLA, porque desde mi punto de vista lo veo un poco lejano”.

Reclamo

Weiss destacó que hay obras comprometidas desde Nación que no han tenido continuación. En este sentido adelantó: “Estamos armando el reclamo judicial de cuatro certificados que nos debe Nación”, y añadió que si bien hubo apoyo a partir de la Ley Bases, desde el Ejecutivo Nacional la respuesta no ha sido la que se esperaba. Así, opinó que “si bien es cierto que el objetivo es el déficit cero, no debe ser a cualquier costo, es inviable de que la Provincia se haga cargo de una deuda que contrajo Nación”.

Gestión

Sobre la gestión actual en tiempos donde los recursos son escasos, Weiss entendió que “hay que gobernar con poco dinero y fijar prioridades en obras públicas” e informó que en se trabaja en la perforación de un pozo de agua, donde el Gobierno provincial “prometió un subsidio”, y la otra obra tercerizada es el mantenimiento del tanque principal de la ciudad. Mientras que las obras de cordón cuneta, asfalto y veredas se desarrolla con convenios públicos-privados. (APFDigital)