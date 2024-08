Aluani visitó la Parroquia San Agustín de Paraná

La vicegobernadora Alicia Aluani estuvo presente este lunes en la Parroquia San Agustín, ubicada en el barrio homónimo de la capital provincial. Mantuvo un encuentro con la comunidad y destacó su rol social.

Allí fue recibida por el Concejo Pastoral Parroquial San Agustín, encabezado por el párroco Ignacio Patat y el vicario Ariel Follonier.



En esta visita, Aluani recorrió la iglesia y diferentes espacios que pertenecen a la parroquia como el campo de deportes, donde también realiza sus actividades el Grupo de Scouts Juan XXIII, y el jardín de infantes. Al finalizar, el párroco e integrantes de la comunidad parroquial le hicieron entrega de obsequios a la vicegobernadora.



Aluani agradeció al párroco por la invitación y afirmó el acompañamiento de la Vicegobernación para diferentes obras: “En los tiempos que corren, es importante poder acompañar a estos espacios que no solo se dedican a la fe, sino que cumplen un lugar de contención y escucha para los vecinos de los barrios”.



Por su parte, el párroco Ignacio Patat indicó: “Esto se da luego de la invitación que le hicimos a la vicegobernadora a raíz del inicio de la novena patronal y para compartirle el trabajo que la comunidad viene haciendo en lo edilicio y en lo social”.



Además, hizo un agradecimiento a Aluani por su visita y afirmó que “su asistencia ayuda a poner en valor no solo a la comunidad, sino también a los fieles que a diario visitan este lugar”.



En la misma línea, Ariel Follonier brindó más detalles del encuentro: “Hemos compartido charlas muy amenas, donde pudimos expresar las actividades que la parroquia realiza no solamente en lo espiritual, sino también en lo social, avocadas a la contención de las personas, en las necesidades que ellos tienen y qué lugar importante tiene esta comunidad dentro de este barrio”.