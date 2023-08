María Grande: Solari habló sobre la trama vial de la ciudad

El intendente de María Grande, Hector “Cheru” Solari, brindó declaraciones sobre la situación del estado de la traza vial en la ciudad, hizo un balance de la gestión en materia de mejoras realizadas y a realizar.



“Sabemos que el estado de las calles es un problema que afecta la vida de los mariagrandenses. Desde que asumimos buscamos soluciones y gestionamos obras, pero creo que es importante recordar el punto de partida de nuestra gestión. En 2019 llegamos a la gestión y recibimos maquinarias viejas, que no se habían mantenido adecuadamente, lo que aceleró su obsolescencia. Hicimos muchos esfuerzos por adquirir maquinarias y arreglar las existentes, siempre cuidando el presupuesto municipal”, explicó Solari.



Desde el Ejecutivo Municipal, destacan que otro gran problema que tenían en la ciudad radicaba en la regulación de los desarrollos inmobiliarios: “La verdad es que celebramos el desarrollo de loteos que hacen que nuestra ciudad siga creciendo, pero era impostergable regular esas urbanizaciones para poder ordenar y establecer reglas claras . Recordemos que antes de la ordenanza, cada desarrollador podía entregar los lotes con los servicios básicos de cloacas y agua , quedando la Municipalidad como responsable de garantizar los demás servicios, lo que generaba costos imposibles de afrontar para las arcas municipales”.



En este sentido, sobre la ordenanza Solari explicó: “Lo que establecimos por ordenanza es la obligatoriedad de entregar los lotes con cordón cuneta y calles afirmadas , donde se garantice el escurrimiento del agua y las medidas establecidas; y con otros servicios básicos como luminaria led, red de agua potable, red de cloaca, energía eléctrica . También establecimos que es responsabilidad del desarrollador tener certificados los estudios de factibilidad para las obras de extensión de la red de gas, así como también garantizar espacios verdes y arbolado dentro del loteo”.



Y agregó: “No son excusas lo que digo, es informar a los vecinos realmente cómo son las cosas. Quiero que todos puedan conocer el trabajo que hemos hecho para prevenir problemas futuros. Pero no nos quedamos ahí, también iniciamos gestiones en Vialidad Provincial y Nacional para obtener recursos para mejorar las calles, hasta ahora no hemos recibido respuestas, espero que no será porque somos de un color político diferente. Otro gran avance es el “Consorcio de Vecinos” que permitió que los frentistas abonen en cuotas la obra de asfalto y cordón cuneta de su cuadra. Esto es posible gracias a una gestión transparente de los recursos públicos y de una población que confía en nosotros”, afirmó el intendente.



De cara al futuro, el actual intendente y candidato a la reelección por “Ahora María Grande” prometió: “Nuestro compromiso es seguir gestionando obras en todos los niveles del estado provincial y nacional para conseguir aportes. Confiamos en que el potencial cambio de signo político nos va a permitir acceder a mayores recursos a los que hoy estamos imposibilitados por las mezquindades políticas del Gobierno Provincial y Nacional”, cerró Solari.