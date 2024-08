Frigerio: “Estoy convencido de que vamos a estar votando de otra manera en 2027”

El gobernador Rogelio Frigerio participó este miércoles de la apertura del Ciclo Reforma Política Electoral, Nuevos escenarios de la democracia que se realizó en Paraná. “Trabajamos para mejorar la calidad de como votamos los entrerrianos”, afirmó.

Lo que se está haciendo en la jornada de hoy es trabajar para reconciliar a la política con la gente, para acercarnos con el vecino, con el ciudadano, transparentando y mejorando la calidad de como votamos los entrerrianos”, aseguró el mandatario en el acto de apertura que compartió con el rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Luciano Filipuzzi, en el Centro Provincial de Convenciones.

El mandatario dijo que de esta manera se está achicando una diferencia que tiene “nuestra provincia respecto a la Región Centro, que en este sentido han podido avanzar más que nosotros y lo vamos a hacer”. Y subrayó: “Estoy convencido que de acá a tres años vamos a estar votando de otra manera en la elección del 2027 y será fruto del esfuerzo de todos y cada uno de ustedes, esto no tiene un titular, no es una reforma personal, me preocupé en que esto no estuviera un nombre propio ni siquiera de un color partidario”. “Esto tiene que ser nuestra reforma, la reforma de los entrerrianos”, afirmó.

Resumiendo la idea del proyecto, el gobernador dijo: “Lo que estamos discutiendo no es solo una forma de votar, de pasar de la boleta sábana a la boleta única de papel. Pretendemos avanzar en tener un Código Electoral único, reformado, modernizado; también en el financiamiento de la política, como los ciudadanos nos exigen”.