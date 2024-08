Las provincias de la Región Centro conformaron una mesa de trabajo para abordar emergencias complejas

Junto a sus pares de Santa Fe y Córdoba, el gobernador Rogelio Frigerio dejó conformada la Mesa Permanente de Gestión ante Emergencias Complejas de la Región Centro. Uno de los principales objetivos de la mesa será promover, articular e implementar programas y acciones de políticas públicas asegurar la protección civil de los habitantes de la región.

Los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Córdoba, Martín Llaryora; y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, rubricaron este martes en Rosario, la decisión N° 90 de la Mesa Ejecutiva de la Región Centro, a fin de constituir esta mesa, que permitirá, entre otras cosas, desarrollar un protocolo integral para la gestión de riesgos y emergencias complejas en la región. Se trata así de brindar soluciones adecuadas en cuanto a la prevención, mitigación y atención conjunta de siniestros.

En ese marco, Frigerio valoró el trabajo que se viene realizando y señaló que hay desafíos importantes para los cuales “tenemos que estar a la altura de este tiempo complejo”. Remarcó que la Región Centro es “el corazón productivo del país. Y estamos intentando cuidar este corazón productivo de la mejor manera posible”.

Subrayó que las tres provincias están unidas por su historia y orígenes, el potencial y los desafíos. “Uno de los desafíos que tenemos es estar preparados para cualquier acontecimiento futuro, muchos vinculados con el cambio climático. Esto nos obliga a aprender de nuestros errores y usar las herramientas que hemos construido en el pasado”, manifestó el gobernador.

En ese mismo sentido, consideró que las herramientas no sirven “si no están articuladas por personas que entiendan la relevancia del trabajo en conjunto. Si no trabajamos en conjunto, si privilegiamos las individualidades las cosas no van a funcionar”, dijo y recordó como ejemplo el incendio del Pre Delta.

La mesa será integrada por los responsables de las áreas de protección y defensa civil de cada una de las provincias, y articulará los equipos, recursos, procedimientos, protocolos y comunicaciones para el cumplimiento efectivo de los fines propuestos.

Las provincias también se comprometen a integrar, como Región Centro, el Consejo Federal para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil del Sinagir (Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo), ya que se trata del organismo encargado de promover la integración regional en esta materia.

Estuvieron también presentes en el acto el intendente de Rosario, Pablo Javkin, funcionarios y legisladores de las tres provincias, además de integrantes de la Mesa Ejecutiva de la Región Centro y el director Nacional de Apoyo Federal a Emergencias del Ministerio de Seguridad de la Nación, Santiago Hardie; intendentes de la región, equipos técnicos, Bomberos Voluntarios y Zapadores, entre otras autoridades.