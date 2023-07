Paraná: Lucía Varisco presentó sus propuestas con la presencia de Gerardo Morales

Ante un colmado auditorio del Circulo Médico, la pre candidata a la intendencia de Paraná por la lista 502 F, Lucía Varisco, expuso el diagnóstico y las propuestas concretas para resolver los problemas y plantear el crecimiento sostenido de la capital entrerriana, a partir de políticas destinadas a mejorar las condiciones de vida de los y las paranaenses.



Del acto participó el pre candidato a vicepresidente de la Nación y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.



“Como ya saben, soy nacida y criada en Paraná. Conozco cada rincón de la Ciudad, su historia, los porqué de cada obra o medida política. Lo aprendí de la mano de mi abuelo y de mi viejo. Ellos me enseñaron que para gobernar hay que saber escuchar” enfatizó Lucía Varisco, luego de destacar el trabajo efectuado por los grupos técnicos.



“No tengo la menor duda de que este es el espacio mas competitivo, el grupo humano mejor preparado, con la capacidad suficiente para gobernar la Municipalidad de Paraná. Hemos hecho un gran trabajo, intercalando la experiencia de los que más saben y conocen, con el aire fresco, ideas nuevas y las ganas de la juventud” resaltó la pre candidata a la presidencia municipal de Paraná.



Tras mencionar las caminatas y recorridos por distintos barrios y zonas, Varisco hizo una síntesis de las charlas con los vecinos: “Puedo decir con certeza que todos los paranaenses, a lo largo y a lo ancho de la ciudad, coincidimos en que Paraná está para más. En que hay cosas que se han hecho bien y las debemos mantener. Que se han continuado y finalizado obras como el Hospital Illia, la Sala Mayo, la Peatonal, ahora el Planetario. Y así debe ser” subrayó, para posteriormente indicar que desde su proyecto se plantea “corregir lo que creemos que no está bien”.



La postulante radical a la Intendencia expresó que “fue difícil” conseguir datos concretos de la situación actual de la Municipalidad, “que deberían ser públicos y de libre acceso para cualquier vecino”, al tiempo que advirtió que esa información es necesaria “para garantizar la transparencia y correcta planificación en una gestión”.



Al avanzar en el desarrollo de las propuestas, Lucía Varisco se refirió al tema Agua y Cloacas para precisar que será elaborado un Plan de recambio de caños de agua y adelantó que será adquirida una Tunelera para facilitar los trabajos y evitar la rotura de calles y veredas.



La joven dirigente de 32 años aseguró que su gestión se propone llevar el suministro de agua potable a toda la ciudad y consideró que es intolerable que viviendo al lado del río Paraná los vecinos de Bajada Grande “tienen que juntar agua en botellas y bidones para higiene y consumo personal”.



“Vamos a construir una Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales, gestionando ante organismos nacionales e internacionales su financiamiento. No puede ser que nuestra Ciudad aún tire todo al río sin tratar” aseveró Lucía Varisco.



La situación del Transporte público, una de las principales preocupaciones de la gente, mereció especial atención y Varisco se comprometió a rediscutir nuevamente todas las condiciones del contrato, que vencerá en el corto plazo, poniendo como prioridad al usuario del servicio.



Mientras tanto se exigirá el cumplimiento del contrato actual, reforzando los controles sobre cantidades de unidades, frecuencia, recorridos y limpieza.



En ése sentido, Lucía Varisco precisó que “deberían encontrarse funcionando 190 coches, de los cuales no hay más de 115 en la flota y no funcionan todos, por lo que genera un impacto directo en la frecuencia y horarios”



A su vez, reiteró el objetivo de lograr el Boleto Estudiantil Gratuito para estudiantes terciarios y universitarios, la nueva Terminal de Ómnibus y la implementación de un sistema de estacionamiento medido con una aplicación para celular.



Luego, Varisco avanzó en la Seguridad para afirmar que cuando sea intendente reactivará y modernizará el Centro de Monitoreo, creado en 2018, y se colocarán cámaras “en puntos críticos de la ciudad, priorizando plazas, garitas, jardines maternales municipales y centros de salud”.



Por otro lado, “vamos a continuar con el Programa “Mi Ciudad Led” que comenzamos en la gestión anterior, para mejorar la iluminación en toda la ciudad”, anticipó la pre candidata.



Seguidamente sostuvo que se elaborará un Mapa del Delito, habrá un Sistema Municipal de Alarmas Comunitarias y se trabajará en la apertura de calles necesarias para que no queden pasillos.



Posteriormente, Varisco habló del mantenimiento de calles, para anunciar un Plan de Pavimentación, teniendo en cuenta que existen más de 2.000 cuadras sin asfaltar y adelantó que se efectuará la compra de una nueva Planta Asfáltica.



También confirmó que se establecerá un mantenimiento permanente de las calles con cuadrillas dedicadas exclusivamente al control y bacheo.



En materia de Salud, Varisco dijo que se acondicionarán los Centros de Salud municipales existentes para fortalecer la atención primaria con profesionales de distintas disciplinas y se creará un sistema de emergencia médica.



Además, planteó su visión de “convertir a Paraná en un polo turístico, aprovechando sus recursos naturales y atractivos culturales”, lo que será “fundamental para atraer inversiones, generar empleo y que haya movimiento económico en la ciudad”.



La propuesta contempla continuar con el Borde Costero, un plan integral para el Puerto Nuevo y reubicar la bicisenda.



En cuanto a Producción y Empleo adelantó la creación de la Agencia de Desarrollo Económico, incentivos para la radicación de empresas, el apoyo a emprendedores, infraestructura para el Parque Industrial y capacitaciones.



En lo inherente a la materia Cultural, Lucía Varisco se mostró partidaria de un trabajo conjunto entre el municipio y el sector privado para generar grandes eventos en Paraná, junto al apoyo a los artistas y creadores locales.



A su vez, expresó que se trabajará en líneas de créditos blandos para clubes para que puedan acceder a materiales y refaccionar sus instalaciones, teniendo en cuenta su importante rol social.



Al ingresar a la propuesta ambiental, Varisco planteó profundizar la política de separación de residuos, aumentar el funcionamiento de la planta de clasificación y realizar el Relleno Sanitario, como también el uso de energías renovables y un plan de forestación.



Finalmente, Lucía Varisco manifestó la necesidad de modernizar el funcionamiento del municipio, trabajar en la digitalización, eliminar tributos de bajo impacto recaudatorio, mejorar el funcionamiento de los Jardines Maternales Municipales, jerarquizar la carrera administrativa y respetar el escalafón municipal.