La despedida del Indio Solari: la intimidad del Microestadio Gatica y la emoción de miles y miles de personas

No hay un vallado que organice la fila en toda su extensión, que al mediodía ya superaba las 50 cuadras. El último de la cola estaba a la altura de la sede de Independiente… Recorre tres localidades: Avellaneda, Sarandí y Domínico.

Está formada de manera espontánea, por ahora sin incidentes, en el centro de la avenida Mitre. A sus lados, marcando los límites, aparecen cientos de puestos de merchandising y comida, dos filas interminables de gazebos.

Nadie sabe con certeza cuánta gente puede llegar hoy hasta aquí. La familia prometió que el sepelio va a continuar “hasta que haga falta”.

Hay un anillo de seguridad alrededor del Parque de los Trabajadores, en Villa Domínico, Avellaneda. Todo el perímetro está cortado. Hay desplegados más de 700 efectivos de la policía, entre motorizados y de infantería.

Desde que la familia del Indio Solari reveló dónde sería velado el artista, comenzó la procesión de fanáticos desde distintos puntos del país hasta el lugar.

Algunos pasaron la noche acá. Parte de un grupo de Laferrere que llegó a las 23 horas sigue durmiendo en la vereda, al reparo del frío y el rocío, bajo un balcón.

Un grupo de Isidro Casanova expresa su luto desde la 1 am con una enorme bandera negra.

Miguel está llorando entre la gente, abrazado a su novia. Es de Rafael Castillo. “El indio es mi vida. Estuvo en mis mejores y en mis peores momentos. Voy a estar acá hasta que lo vea. Es todo para mí. Estaba trabajando cuando me enteré, soy pastelero… Dejé todo para venir acá. Ojalá lo pueda despedir. Me acordé de todos los seres queridos con los que compartí sus recitales”, consignó el diario La Nación.

Las remeras se venden a 20 mil pesos y buzos a 40 mil. “Estoy viendo la oferta, pera que recién baje”, se escucha decir a un muchacho envuelto en una bandera. “Esto es como ir caminando por la calle Avellaneda”, dice.

En los puestos de comida hay variedad: y el choripán cuesta 7mil mientras que el café “con porción de torta” se consigue por 4 mil. El vaso de Fernet con gaseosa está 12 mil pesos y la lata a de cerveza, 5 mil. En la estación de Villa Domínico hay también puestos que venden tortillas fritas y empanadas.

Hay una furgoneta convertida en quisco y, dice un vendedor, “para los que quieran dejar una ofrenda al Indio”, las rosas cuestan 5 mil pesos y las velas 2 mil.

Daniel (47), de Quilmes, vino con su mujer, Pamela (13), y su hija Luciana (13). “Fuimos juntos a todos lados.

La gente entra de forma ordenada, con banderas o lo que traen consigo.

Hay escenas de emoción a flor de piel. Gritos de dolor y personas que se tiran al piso para expresar su pena. Mucha gente llorando, destacó el diario La Nación.

Más cerca del polideportivo hay un vallado que conduce sí a la Capilla Ardiente. Cruzando ese vallado aparecen las ambulancias, personal de Cruz Roja y SAME.

La marea humana que compone la fila, matiza la espera cantando temas de los Redonditos de Ricota. Pero también se expresa políticamente: cantan “traigan al gorila de Milei” y “la patria no se vende”.

La Capilla Ardiente

La fila ingresa ordenada al Microestadio Gatica, pintado de verde. La organización va haciendo entrar al público por tandas. El flujo es continuo, prácticamente no hay momentos de espera.

El clima de fiesta cambia radicalmente al ingresar a la capilla ardiente, donde todo es emoción. Reina el silencio y se escucha el llanto de los seguidores del Indio.

Hay una serie de cuadros expuestos. “Es el arte digital que hacía el Indio”, explica un fanático.

La fila pasa frente al ataúd que contiene los restos mortales del Indio Solari, que es de madera y tiene ocho herrajes plateados.

Está solo, sin personas a su alrededor, a tres metros del vallado. Detrás, hay una pantalla LED que dice “INDIO, 1949-infinito”, nada más, publicó el diario La Nación.

Alrededor hay flores, banderas y remeras que ofrendan los fanáticos.

Los voluntarios contienen a aquellos que parecen más golpeados por la emoción.

La idea es que nadie se detenga, que la multitud siga caminando mientras expresa su amor al ídolo.

Hay fanáticos que aplauden, otros que gritan letras de canciones, muchos que agradecen, aunque la mayoría rompe en llanto…

Todos están con sus celulares en las manos, intentan filmar o sacar una foto, llevarse un último recuerdo.

“Gracias por cómo nos respetaron a todos”, dice un hombre a la organización.

Franco llegó a la despedida con su mujer, Yamila, y su beba, Taína. “Mi beba tiene 3 meses. La organización es excelente, nos dio prioridad, nos dejó pasar a la capilla ardiente. Fue uno de los momentos más tristes para nosotros y para el país. El Indio es todo. Desde Tandil 2011 que lo sigo a todos lados”, asegura.

“Por siempre en mi corazón, desde Mendoza, miles de kilómetros, pero valió la pena cada maldito segundo”, dice una chica llorando mientras despliega una bandera frente a los fotógrafos. Acaba de despedir a su ídolo.

La escena se repite en loop. La gente sale de la capilla ardiente desconsolada. Lloran, se abrazan con amigos, familiares, parejas, se dan la mano, unos consuelan a otros. Algunos necesitan sentarse en la vereda para recomponerse. Amablemente, los voluntarios de la organización (muchos de ellos también lloran) les piden que circulen para evitar el amontonamiento de gente.

Algunas lágrimas se ocultan al reparo de los lentes de sol, pero muchas otras fluyen a la intemperie.

“Está en nosotros, loco, vamos”, dice otra mujer al salir.

FUENTE:ANÁLISIS DIGITAL