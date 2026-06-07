Un peronista y una radical a cargo de los inmuebles el Estado

Federico Malvasio – Página Política

La Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la Provincia de Entre Ríos (Aabiper) ya tiene a sus funcionarios. Según supo Página Política, el presidente será Eduardo Asueta, un dirigente justicialista que en el 2023 dio la interna por la Municipalidad de Concordia. Asumida la nueva gestión, lo convocó para sumarlo y se integró a Enersa. Lo secundará Lucía Varisco, la radical que dio la interna a Emanuel Gainza por la Intendencia de Paraná. Asueta y Varisco son abogados.

La creación de este organismo implicó sacarle a la Fiscalía de Estado (Julio Rodríguez Signes) la Dirección de Administración de Tierras Fiscales y la Unidad de Control de Inmuebles y llevarlo a la Secretaría General de la Gobernación (Mauricio Colello).

La Agencia fue concebida como el órgano rector de todas las actividades vinculadas con los bienes inmuebles sobre los cuales el Estado posee dominio o derechos adquiridos. Su creación apunta a concentrar en una sola institución la administración, control, regularización y aprovechamiento de los inmuebles estatales, una tarea que hasta ahora se encontraba distribuida entre distintas dependencias.

Cuando Página Política reveló la idea de la actual administración de crean un órgano de estas características se abrió una polémica y debate en torno a la competencia.

En el tratamiento legislativo no contó con el apoyo de la oposición. El peronismo no acompañó por considerar un retroceso la decisión de autorizar la venta de bienes del Estado provincial sin la intervención de la Legislatura. Tampoco acompañaron cuatro diputados electos por La Libertad Avanza.

En el Senado el peronismo introdujo aportes, que fueron tomados, y acompañaron la propuesta. El más importante que el veedor de Gestión y Transparencia será designado por el Poder Ejecutivo a partir de una terna propuesta por el bloque legislativo de oposición con mayor número de integrantes del Senado y ejercerá sus funciones durante cuatro años, pudiendo ser reelegido por única vez.

Cuando volvió a Diputados para la sanción definitiva, el PJ N acompañó.