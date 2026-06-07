León XIV pisó suelo español por primera vez como Papa e inició una histórica visita apostólica

El papa León XIV aterrizó este sábado en el aeropuerto de Barajas, poco después de las 10:30 (hora local), iniciando de esta manera su primera visita apostólica a España desde que fue elegido pontífice el 8 de mayo de 2025.

Bajo el lema ‘Alzad la mirada’, León XIV recorrerá cerca de 2.500 kilómetros entre el 6 y el 12 de junio en una travesía que incluye las localidades de Madrid, Barcelona, Montserrat, Gran Canaria y Tenerife durante seis días.

El hombre que hace poco más de un año era aún el cardenal Robert Francis Prevost llegó a Madrid procedente del aeropuerto romano de Fiumicino, siendo recibido formalmente en la pista de aterrizaje por los reyes Felipe VI y Letizia.

Nacido el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, León XIV posee profundas raíces multiculturales, debido a que su padre era de ascendencia francesa e italiana, mientras que su madre provenía de una familia criolla de Luisiana con ancestros dominicanos, franceses, africanos y españoles.

Esta herencia tiene un valor particular en el itinerario debido a que Robert Francis Prevost Martínez tiene raíces españolas por parte de madre, lo que añade una dimensión personal a una visita que ya de por sí tiene un peso histórico considerable.

Asimismo, cabe destacar que se trata del primer papa estadounidense en los dos milenios de historia de la Iglesia Católica, el primer pontífice con doble nacionalidad (estadounidense y peruana) y el primer papa agustino de la historia del catolicismo.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el programa oficial de la máxima autoridad de la Iglesia de Roma incluye un total de 21 actos en seis días repartidos en cuatro destinos. En la capital, los días más intensos se concentran en el fin de semana, previéndose la asistencia de hasta 1,5 millones de personas en la misa del Corpus en Cibeles y de 500.000 fieles en la vigilia de la Plaza de Lima, en un trayecto donde el papamóvil pasará por la calle Serrano, Goya y la plaza de Colón antes de llegar a Cibeles.

En tanto, el lunes 8 la agenda adquirirá un tono más institucional con una reunión con el presidente del Gobierno en la Nunciatura Apostólica a las 9:30, seguida de un discurso ante los parlamentarios en el Congreso de los Diputados a las 10:30, lo que marcará la primera vez que un pontífice participe en un acto de este tipo en el Parlamento español.

Por la tarde, el cronograma prevé una oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la catedral a las 18:00, y un encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu a las 19:00.

Finalmente, el martes 9, León XIV abandonará Madrid rumbo a Barcelona, donde presidirá la Santa Misa en la Basílica de la Sagrada Familia. Existen datos que sitúan esta visita en una categoría aparte dentro de la historia eclesiástica contemporánea.

La última vez que un papa pisó España fue hace 15 años, con Benedicto XVI. Y aunque León XIV no es un desconocido en el país, dado que antes de convertirse en pontífice visitó al menos una decena de ciudades españolas, entre ellas Madrid en varias ocasiones, la dimensión de este viaje no tiene precedentes recientes para la comunidad católica local

NA Foto: Pontifex