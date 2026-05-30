Estudiantes de la EET N° 45 realizaron una visita técnica a una obra educativa en ejecución

Durante la jornada, los alumnos pudieron observar el avance de la obra, que actualmente se encuentra en la etapa de ejecución de pilotes, con una profundidad de aproximadamente seis metros. Este tipo de fundación, poco frecuente en la zona, permitió a los estudiantes interiorizarse en técnicas constructivas específicas, además de presenciar tareas de replanteo, el funcionamiento de la maquinaria pilotera y el proceso de colado de hormigón.

La actividad también incluyó el análisis de documentación técnica vinculada a la obra, lo que posibilita vincular contenidos teóricos con su aplicación práctica en un entorno real.

Al respecto, el docente de la especialidad, MMO Marcelo Galeano, destacó el valor formativo de la experiencia y subrayó la importancia del rol profesional de los técnicos. En ese sentido, remarcó que los inspectores de la obra, en representación de la Dirección de Arquitectura de la provincia son egresados de la EET Meyer, se trata de los maestros mayores de obras Brian Ríos matrícula 6-4062 y Franco Pereyra matrícula 6-4087.

La obra es ejecutada por la empresa constructora Cemic y cuenta con una inversión de 877.979.007,8 pesos, destinada a fortalecer la infraestructura educativa y acompañar el crecimiento de la comunidad escolar