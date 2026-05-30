Se realizó un procedimiento por caza ilegal en un área protegida de la provincia

En ese marco, la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización secuestró un arma de grueso calibre a un cazador furtivo, que se encontraba en el Área Natural Protegida Don Sebastián, ubicada en el departamento La Paz. El operativo se enmarca en los controles que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca realiza con guardaparques en distintas reservas provinciales.

El procedimiento comenzó cuando inspectores interceptaron a una persona que salía del área protegida por un camino vecinal. El infractor, oriundo de Santa Fe, portaba un fusil de alta potencia listo para disparar y no contaba con permisos legales.

El sujeto manifestó no contar con permiso de caza ni autorización del establecimiento rural. La actividad desarrollada constituye una presunta infracción a la ley provincial de Caza Nº 4.841, a las leyes provinciales de Áreas Naturales Protegidas Nº 8.967 y Nº 10.479, y a la ley nacional de Protección de la Fauna Nº 22.421.

Los inspectores procedieron al secuestro preventivo del arma y notificaron al involucrado sobre el plazo de cinco días hábiles para presentar su descargo formal.