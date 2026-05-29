Diputados declaró de Interés un encuentro de deporte adaptado en Gualeguay

El vigésimo Encuentro Deportivo para Personas con Discapacidad busca visibilizar el deporte adaptado como herramienta clave para la igualdad de oportunidades y la integración.

La cámara baja distinguió el evento tras un proyecto de Declaración impulsado por la diputada Mariana Bentos.

La ciudad de Gualeguay será sede el 5 de junio, en el Centro de Educación Física (CEF) N°2 “Dr. Luis R. Mac Kay”, del vigésimo Encuentro Deportivo para Personas con Discapacidad. Por iniciativa de la diputada Mariana Bentos (foto), la jornada obtuvo la Declaración de Interés por su impacto social y comunitario.

En diálogo con Radio Diputados, la directora de Derechos Humanos de Gualeguay, Ayelén Acosta, explicó que el evento es el resultado de un trabajo coordinado entre el Estado municipal y la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER).

La funcionaria recordó que la iniciativa convoca anualmente a delegaciones de escuelas integrales, institutos y fundaciones de distintos puntos de la provincia. Durante el encuentro se practicarán disciplinas adaptadas como tenis de mesa, voleibol sentado, básquetbol, fútbol, bochas y natación. Acosta subrayó que “el objetivo principal se enfoca en fortalecer la autoestima, mejorar la condición física y garantizar espacios de diversión y socialización para los participantes”.

En cuanto a la concepción del deporte adaptado, Acosta remarcó la importancia de modificar reglas y equipamientos para asegurar que todas las personas accedan a la práctica recreativa. Al mismo tiempo, manifestó: “Este tipo de políticas públicas consolidan un espacio de referencia institucional que sirve para detectar talentos deportivos que luego acceden al alto rendimiento nacional e internacional”.

Finalmente, la funcionaria valoró el acompañamiento de las gestiones locales para facilitar los traslados y agradeció el reconocimiento otorgado por la legislatura entrerriana. “Es un gran reconocimiento y un orgullo”, enfatizó Acosta. En relación al sentido de la convocatoria, afirmó: “El fundamento es promover la integración social de las personas”.