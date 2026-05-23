Una persona murió tras un choque frontal entre dos autos en la ruta 18

Un hombre murió este sábado por la mañana tras un violento choque frontal entre dos automóvilesocurrido sobre la Ruta Nacional 18, a la altura del kilómetro 182, en jurisdicción de Comisaría Jubileo, departamento Villaguay.

El accidente se registró alrededor de las 7 y fue protagonizado por un Volkswagen Bora y un Fiat Uno. Por causas que se tratan de establecer, ambos vehículos colisionaron de

Según informaron desde la Policía, el conductor del Fiat falleció en el lugarcomo consecuencia del fuerte impacto. En tanto, la persona que viajaba como acompañante sufrió lesiones que no revestirían gravedad.

Lesionados fuera de peligro

En el Volkswagen Bora circulaban dos personas que resultaron heridas, aunque las lesiones fueron calificadas como leves y sin riesgo de vida.

Tras el siniestro, personal policial y servicios de emergencia trabajaron en la zona para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito sobre la ruta nacional.

Las actuaciones quedaron a cargo de la Policía de Entre Ríos y de la Justicia, que avanzan con las pericias correspondientes para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión frontal.