Se presentó la obra “Entre Ríos, paraíso de las aves silvestres”

La Cámara de Diputados de Entre Ríos y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca provincial presentaron el libro “Entre Ríos, paraíso de las aves silvestres”, una obra de divulgación científica y fotográfica que reúne más de 400 especies nativas registradas en el territorio entrerriano.

El volumen, compilado por José Osinalde y Dante Bueno, fue declarado de interés por la Cámara baja y se encuentra disponible para su descarga gratuita a través del Repositorio Digital de INTA.

El acto se desarrolló en el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura y estuvo encabezado por el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, y el coordinador de Políticas Agropecuarias de la provincia, José Basaldúa. Acompañaron el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc Ho, diputados provinciales y autoridades legislativas.

Una obra que condensa 14 años de estudios

La publicación, de Ediciones INTA, pertenece al investigador del Centro Regional Entre Ríos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), José Osinalde, y al responsable de Bacteriología y Micología en el Laboratorio de Sanidad Aviar del INTA Concepción del Uruguay, Dante Bueno, quienes compilaron 14 años de investigaciones científicas y registros fotográficos.

Según se detalló en la presentación, la obra condensa el trabajo de 30 autores, entre científicos y fotógrafos, que documentaron más de 400 especies registradas en suelo entrerriano.

La abundancia y variedad de ejemplares se vincula con la notable multiplicidad de ecosistemas locales, que abarcan desde el bosque nativo en el espinal montielero hasta el delta del río Paraná, uno de los humedales más extensos del planeta, explicaron los autores.

Los investigadores subrayaron que la geografía entrerriana posee más de 7.000 cursos de agua que aseguran alimento y resguardo para estas especies, consideradas parte esencial de la identidad, la cultura y el entorno social de la provincia.

En ese marco, Osinalde fue enfático: “Conocer lo que nuestra provincia posee permite defender la potencia de la riqueza natural de Entre Ríos”, remarcó.

Hein: “Una obra meticulosa que debe llegar a las escuelas”

Al tomar la palabra, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, destacó el valor de la iniciativa y expresó el “orgullo de presentar una segunda edición de una obra meticulosa”.

En esa línea, subrayó la trascendencia de contar con un trabajo de tales características y señaló que la Cámara busca “ser una herramienta para apoyar y fomentar que este conocimiento llegue a las escuelas”, advirtió.

Contenido del libro y ejes temáticos

El libro contiene 15 capítulos organizados en cuatro secciones temáticas. La primera analiza el comportamiento de las aves en sus ambientes nativos, mientras que la segunda aborda las estrategias de conservación y educación ambiental vigentes en la región.

El tercer apartado detalla las acciones desarrolladas en los museos y reservas naturales entrerrianas, y el bloque final examina las investigaciones paleontológicas de ejemplares fósiles junto con análisis microbiológicos específicos, como la detección de la bacteria salmonella en poblaciones silvestres actuales mediante monitoreo.

Acceso libre y proyección internacional

La publicación se concretó gracias al esfuerzo articulado de las delegaciones regionales del INTA y el apoyo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

Con el propósito de democratizar el conocimiento científico y promover la preservación del patrimonio natural de la provincia, los editores dispusieron el acceso libre a la edición digital a través del Repositorio Digital de INTA, mientras que los ejemplares en papel serán distribuidos en escuelas agrotécnicas.

Los compiladores adelantaron, además, que el proyecto prevé continuar con una edición traducida al inglés, con el objetivo de proyectar la riqueza ornitológica entrerriana a nivel internacional.

Para descargar la obra en formato digital de manera gratuita, se puede acceder al siguiente enlace del Repositorio INTA: https://repositorio.inta.gob.ar/handle/20.500.12123/17292

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