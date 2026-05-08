Aranguren continúa impulsando el desarrollo urbano, mejora de infraestructura y promoción cultural

En materia de desarrollo urbano, se concretó con éxito la subasta pública del Nuevo Loteo Urbanización Barrio Sur, desarrollada este jueves 7 de mayo en la Casa del Bicentenario.

Durante la jornada se ejecutó la venta de seis lotes urbanizados, con acceso a todos los servicios esenciales, en el marco de una propuesta orientada a ampliar las posibilidades de acceso a la tierra y la vivienda para los vecinos de la comunidad.

Por otra parte, el municipio avanza con tareas de mantenimiento sobre la Ruta 35, mediante una intervención ejecutada con recursos propios que busca preservar la calzada y garantizar la transitabilidad.

Estas acciones permitirán retrasar el deterioro hasta la concreción de una obra de mayor envergadura por parte de Vialidad Provincial, que incluirá sellado de grietas y mejoras integrales.

En el plano cultural, la comunidad está invitada a disfrutar del espectáculo integral “Los Ríos Nombradores”, que se presentará el viernes 8 de mayo a las 20:30 horas en la Casa del Bicentenario, con entrada libre y gratuita.

La propuesta reúne poesía, música e imágenes en un recorrido por la identidad entrerriana, con la participación de Roberto Romani, Hugo Mena, Vicente Cúneo, Leo Insauralde y Seba Ingrassia.

En el marco del Día del Trabajador, el Presidente Municipal Luis Siebenlist, junto al secretario de Gobierno Ing. Ramiro Muñoz, visitaron los estudios de la radio local, desde donde hicieron llegar un saludo a toda la comunidad, destacando el valor del trabajo en todas sus formas.

En ese contexto, se anunció un incremento del 100% en el ítem de escolaridad para los empleados municipales, como medida de acompañamiento a la economía familiar.

Radio Popular Aranguren