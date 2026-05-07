Asamblea sorpresiva en el CGE: UPCN puso en agenda los reclamos de los trabajadores

Hubo un asamblea sorpresiva en el CGE donde UPCN puso en agenda los reclamos de los trabajadores.

El Sindicato desarrolló un encuentro con administrativos y auxiliares del Consejo General de Educación, quienes expusieron acerca de descuentos salariales “sin explicación” y advirtieron sobre expedientes de trabajadores con estabilidad que se encuentran frenados, lo que genera un clima de incertidumbre

UPCN recogió las principales demandas y marcó prioridades. “Nuestra representación es con los administrativos y con los auxiliares, que están totalmente olvidados y que lamentablemente, en esta Argentina de ajuste, están sufriendo muchísimo”, expuso la Secretaria Adjunta, Carina Domínguez.

La dirigente advirtió que “muchos de los compañeros tienen miedo” y sostuvo que “en los tiempos que vienen vamos a necesitar la fortaleza para generar la unidad en todas las luchas que demos, que no son sólo en calle sino también en la discusión con argumentos”.

Uno de los principales reclamos se vincula con el sistema de horas extras por proyectos implementado por el organismo. Esta modalidad muchas veces queda sujeta a la discrecionalidad de los jefes, provocando situaciones de injusticia. “Hoy los compañeros nos plantearon descuentos y mermas salariales que no se explican y que en algunos casos no tienen lógica”, informó al respecto Domínguez y anticipó que se evaluará cada situación en particular.

En ese marco, el Sindicato solicitará la reformulación de la resolución que regula esta modalidad, mediante una mesa con participación de los trabajadores. “De ese modo buscaremos que la ‘eficiencia’, que es el nombre que el gobierno le puso al ajuste, se traduzca en cierta equidad para los compañeros”, explicó la dirigente sindical.

Más planteos

En la asamblea también se expresó la preocupación debido al freno de algunos expedientes de trabajadores con estabilidad. “De acuerdo a los corrimientos previstos, estos compañeros deberían pasar a ocupar una vacante”, explicó Ignacio Lozano, representante de la Juventud del Sindicato. Apuntó que, sin embargo, “muchos de esos expedientes quedaron en la nada, lo que genera incertidumbre”.

Asimismo advirtió que permanecen paralizados expedientes vinculados al reconocimiento de jefaturas, lo que calificó como “totalmente injusto” y perjudicial para los trabajadores involucrados.

Convocatoria por la Caja

Otro de los temas abordados durante la reunión fue la situación de la Caja de Jubilaciones. UPCN dejó en claro su postura: no está de acuerdo con los vectores presentados por el gobierno provincial, pero sí sostiene que se debe “dar la discusión, en tanto y en cuanto sea seria”.

En ese sentido, anunció una convocatoria a todos los trabajadores para una reunión en el Salón del CGE, en fecha a confirmar, para discutir este tema con la presencia de abogados, contadores y otros profesionales especialistas en la materia, junto a representantes de la organización sindical.