Comenzó el bacheo profundo y otras obras en el acceso a Ibicuy

El programa de tareas sobre la ruta provincial N° 45 corresponde a una modificación de obra que contempla el bacheo profundo con incorporación de cemento en la totalidad de los tramos críticos, con la incorporación de 11.500 nuevas toneladas de asfalto en caliente y la ejecución de cuatro alcantarillas transversales aporticadas en distintas progresivas de la traza. Esta traza es uno de los corredores importantes para el sector productivo de la zona sur de la provincia.

Por disposición del gobernador de la provincia, Rogelio Frigerio, avanzan los frentes de obras correspondientes al Grupo I de Bacheo, que impulsa la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) a cargo de Exequiel Donda. Los trabajos viales sobre la ruta 45 se ubican actualmente en el acceso a Holt Ibicuy, y sobre el tramo: Paraje Roldán – y la ruta nacional N° 12, donde se construyen 2 alcantarillas.

Sobre está apuesta de atender uno de los corredores importantes para el sector productivo de la zona sur de la provincia, el intendente de Ibicuy, Ezequiel Maneiro, dijo: “Esta zona se caracteriza por un tránsito fluido de camiones, principalmente de bateas que transportan arena; insumos de vidrio, construcción, pero fundamentalmente Vaca Muerta con un crecimiento sostenido de vehículos de gran porte lo que genera un deterioro en la traza. De esa manera, hemos planteado encontrar un esquema para un mantenimiento acorde a la necesidad de la ruta 45”.

A lo que agregó: “El gobernador, Rogelio Frigerio, más allá de la decisión de atender esta ruta y dejarla en buenas condiciones, a través de la Ley provincial de concesiones, que se voto hace dos semana, le va a permitir en un esquema de concesión de peaje para el tránsito pesado y de esta forma contar con los recursos necesarios para que una empresa privada se haga cargo del mantenimiento y que sea sostenible para logar un gran desarrollo económico y turístico que va más allá de la actividad de extracción de arena”.

En ese sentido, el intendente al referirse sobre la fuerte apuesta del gobierno, señalo que “es una inversión muy importante de 11.500 toneladas de asfalto caliente que se aplican sobre la traza, duplicando el registro del año pasado. Y por otro lado una inversión que supera los 1000 millones de pesos para la reparación de puentes.

Por último, dijo: “Hay que resaltar el ojo que puso el gobierno provincial para mantener rutas abandonadas por años”.”

Por último, vale destacar el el actual proyecto de la obra se sujeta a la última modificación que surge a través del expediente N° 201542 con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad y confort del usuario, así como también, prolongar la vida útil del camino protegiendo de esta manera la infraestructura existente mediante la ejecución de trabajos de bacheo superficial, bacheo profundo, y el saneamiento de las capas inferiores, sumando sectores de reconstrucción completa de la calzada existente, para luego ejecutar una capa superficial del bache con mezcla asfáltica en caliente estos trabajos se contemplan con la ejecución de tareas necesarias como el calce de banquinas, sellados de fisuras, fresado de deformaciones y refuerzo de señalización horizontal y vertical, con el objetivo de garantizar la seguridad del tránsito vehicular en todas la extensión del tramo intervenido